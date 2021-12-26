2021世界神明聯誼會 千尊神明聯誼、海會雲集佛館

2021世界神明聯誼會，今年雖受疫情影響，採分流、分段方式舉行，但信眾熱情不減，25日參加聯誼的宮廟達最高峰，共有1021尊神明、3萬多人參與。佛光山住持心保和尚表示，感謝星雲大師創造這個宗教交流平台，融合各宗教，期勉大眾藉由宗教聯誼，多結交善知識，促進社會和諧。

世界神明聯誼會是由高雄市政府、中華傳統宗教總會共同舉辦，在全台宮廟大力護持下，每年齊聚佛光山佛陀紀念館聯誼，但今年因疫情的關係，自19日起以分流、分段方式舉行，7天來共有660家宮廟參與。

25日雖然冷氣團南下，天氣不穩定，上午還飄了一些雨，但信眾的熱情不減，一大早各式陣頭、神轎、舞龍團、舞獅隊、娘傘團、儀隊、樂隊齊聚佛館，鑼鼓聲與環保鞭炮聲，熱鬧非凡，也展現神佛一家親的宗教精神。

佛光山副住持慧倫法師（左）為神尊佛祖掛牌。圖／人間社記者梁清秩

心保和尚開示表示，「人有誠心，佛祖、神明都有感應」，因此一大早就灑下甘露，可謂人天歡喜。星雲大師說過：「世間最寶貴的就是歡喜」，今天大家這麼歡喜，神明也很歡喜，藉由宗教交流，我們應結交更多善知識，促進社會和諧。

心保和尚指出，神明聯誼會是星雲大師給的平台，感謝大師這份心，今年配合疫情，各宮廟雖然分流回館，也因為分流，讓大家更親近，可以彼此座談、一起吃飯，到各處參觀，這種融合與和諧，一定會帶來快樂、富貴與福報，也是大家的功德。

25日出席神明聯誼會的貴賓，包括：中華傳統宗教總會總會長王金平、監事長（國際佛光會署理會長）慈容法師、副總會長北港朝天宮董事長蔡咏鍀、副總會長高雄東照山關帝廟主任委員吳進財、高雄市政府副祕書長張家興、佛光山常務副住持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師等人。

佛光山住持心保和尚（左）頒發感謝狀給中華傳統宗教總會總會長王金平。圖／人間社記者梁清秩

王金平表示，大家透過宗教交流，看到每人臉上都呈現慈悲相、歡喜相，透過佛陀的慈悲智慧，帶領更多人深入經藏；今年有佛光大學、高雄科技大學、屏東大學等校帶領很多年輕人參加，與道場連結是年輕人最好的去處，也是引導年輕人營造美好人生的最好方向。

他說，中華傳統宗教總會成立於2015年，當年大眾推舉他擔任首任總會長，如今已屆滿兩任，今年11月依法改選，大家共同推舉心保和尚擔任新任總會長，相信在心保和尚的領導下，中華傳統宗教總會未來一定會更盛大，利益更多眾生。

張家興表示，星雲大師說過：「同中有異，但不必異中求同」，這就是世界神明聯誼會最重要的精神，世界神明聯誼會不僅每年規模愈來愈盛大，參與的宗教團體類別也愈來愈多元，更成為全球宗教藝術的交流平台。

張家興指出，今年高雄發生「城中城」火災，感謝佛光山為罹難者舉辦「頭七」三時繫念法會、金剛寶懺法會及三時繫念法會，不僅為往生者超度，也撫慰市民心靈，他代表高雄市長陳其邁感謝星雲大師及所有佛光人慈悲的協助。

中華傳統宗教總會表示，連續7天參加神明聯誼會的宮廟總數達660家，25日一天就有441家宮廟、1021尊神明、52頂神轎、51隊陣頭參與，體現神佛一家親，宗教無國界精神，也是響應星雲大師提倡的宗教交流、神明聯誼、社會和諧及世界和平等目標。

除了各式陣頭表演之外，明華園也在菩提廣場演出〈觀音收大鵬鳥〉傳統歌仔戲，戲碼講述宋仁宗微服出巡，探訪民情，先後遇上法力高強的狐狸精，以及從天庭下凡歷練的大鵬鳥和宋仁宗的故事。

明華園是台灣知名歌仔戲劇團，創立於1929年（日治昭和4年），如今已傳到第4代，全投入歌仔戲的編、導、演行列，1997年由第二代總團長陳勝福進行組織重整，由首席編導陳勝國為8個子團起名「天、地、玄、黃、日、月、星、辰」，曾被聯合國教科文組織「國際家庭年」推選明華園為台灣「奇特家庭代表」。