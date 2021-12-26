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影／EMU3000新城際列車台東首航 蘇貞昌：台鐵改革要快
交通部台灣鐵路管理局今天在台東車站，舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，行政院蘇貞昌院長宣佈車隊營運，並提醒車廂、服務品質應加快，台鐵改革是社會期待、不容再等待，也希望新年新車上路要更快、更多一點。
行政院蘇貞昌院長、交通部王國材部長及台鐵局長杜微、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、日台交流協會首席副代表星野光明等人，今天都參加首航典禮。
蘇貞昌致詞表示，增加運量的雙軌、蘇花安都已核定，除公路軌道運能要增加，車廂、專列上都要提升，新EMU3000型列車加入，都可做品質提升，也是改善一大步，「安全」是台鐵核心價值，因此政府將以「行車運轉零事故」為目標，積極輔導臺鐵局貫徹各項安全措施。
蘇貞昌說，花東應該用最大資源加快，不要慢慢的一節一節做，可以頭也做、尾也作用連結的，他和蔡總統都有這個決心，加速度、加快改善，讓花東鄉親回家更方便。
王國材致詞時強調，EMU3000新城際列車引進，交通部將持續要求台鐵局加速推動安全改革工作，包括鐵道邊坡滑動、軌道異物入侵偵測以及降低車輛故障率等，都要一併檢討與改善，以達到鐵道整體安全提升之目標。
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