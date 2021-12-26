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今愈晚愈冷這些地方可望降雪 跨年另一波冷空氣強襲

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，今晚到明晨是這波冷空氣最強的時候，且愈晚愈冷。本報資料照片
中央氣象局表示，今晚到明晨是這波冷空氣最強的時候，且愈晚愈冷。本報資料照片

中央氣象局表示，今晚到明晨是這波冷空氣最強的時候，且愈晚愈冷，苗栗以北地區氣溫可能不到10度，周二白天才會回暖；但周四又有東北季風增強，跨年將受到影響，要留意保暖。

氣象局預報員林定宜表示，目前玉山氣溫為0度到1度，尚未降雪，需要水氣跟溫度配合，不過今明兩天水氣豐沛，加上冷空氣強度也夠，台灣3000以上公尺高山有降雪機會，北部2500公尺以上山區也可以期待降雪、冰霰、結霜或霧淞等情形。

林定宜表示，今天受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，加上華南雲雨區東移，天氣濕冷，目前氣象局發布三個特報，第一個是低溫特報，今明兩天苗栗以北地區可能出現10度以下低溫，金門低溫也可能10度以下、且全天不超過12度。

氣象局發布大雨及豪雨特報，由於水氣較多，雙北、基隆北海岸、東北部都有大雨等級雨勢，大台北陽明山區還有豪雨機會。另針對陸上強風特報，由於東北風強勁，今天台南以北、花東及離島有9到11級強陣風，鄰近海岸也有較強陣風。

今天入夜到明天清晨是這一波冷空氣最強的時候，中部以北、東北部地區低溫僅12、13度，沿海空曠地區、近山區平地溫度還會更低一、兩度。今天溫度愈晚愈冷，北部、東北部全天溫度不超過13、14度，冷空氣在周二白天才會逐漸減弱，氣溫逐漸回升。

下一波冷空氣增強時間點，預估是在周四下半天，又會有另一波東北季風增強，但強度比這波稍微弱一點，不過跨年可能受到影響，要留意保暖。

合歡山松雪樓上午8時許飄下雪霰，遊客開心拍照。圖／民眾提供
合歡山松雪樓上午8時許飄下雪霰，遊客開心拍照。圖／民眾提供
目前玉山氣溫為0度到1度，尚未降雪。圖／氣象局提供
目前玉山氣溫為0度到1度，尚未降雪。圖／氣象局提供

氣象局 冷氣團

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