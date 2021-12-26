影／合歡山下雪了！雪花狂飄2分鐘遊客樂拍嗨翻

受大陸冷氣團影響，氣溫溜滑梯，3000公尺以上高山可望降雪，又巧逢周末，不少遊客利用休假上山追雪，合歡山今晨湧現車潮，而上午8時許，果然飄下雪霰，但因當時水氣不太充足，僅下了1、2分鐘，但已讓現場民眾相當興奮。

上周起受東北風影響，周三起全台降雨，隨氣溫下降，中央氣象局天氣預報，合歡山地區在25日出現降雪符號，民眾期待迎來「銀色耶誕」，未料氣溫和降雨未能配合，當地僅持續降雨，但因溫度持續溜滑梯，今起至周二下雪機會仍大。

合歡山地區因此從昨天深夜至今天上午，持續有車輛湧入台14甲線，武嶺、松雪樓等周邊車流不斷，武嶺停車場停滿追雪車輛，武嶺亭上也擠滿人潮，又見「全台最高海拔夜市」景象，眾人期待合歡山白頭，直至今晨總算降下雪霰。

今天上午8時許，合歡山氣溫一度降至0度左右，短暫冰霰夾雪花，但因當時濕度不足，並未持續太久，之後偶有冰霰，松雪樓員工也拍降雪狀況並指出，今晨一波下雪僅維持1、2分鐘，但現場民眾都很開心，紛拿手機拍攝紀錄。