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影／福壽山農場最低溫2度 住宿全滿遊客在等下雪

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場今天最低溫2度，遠處雪山仍未明顯下雪。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今天最低溫2度，遠處雪山仍未明顯下雪。圖／福壽山農場提供

今年入冬最強冷空氣來襲，福壽山農場今天最低溫2度，水氣夠，溫度還不夠低，福壽山農場表示，今晚如果溫度降到零度以下，就有可能下雪，農場住宿全滿，許多遊客都期待問「會不會下雪？」

福壽山農場副場長王仁助表示，農場今天最低溫2度，白天上升到4度，今天清晨農場附近一片白霧，水氣充足，溫度還不夠低，農場62間房全住滿，許多遊客今天都期待問著「會不會下雪？」王仁助表示，從農場遠望雪山山頭有白色，不確定是否下雪，或清晨下雪，白天已溶化，如果今晚氣溫再下降，雪山很有可能下雪，在農場就可看到雪山山頭的白雪。

福壽山農場海拔2200到2600公尺，雪山海拔約3886公尺，農場表示，今天高山水氣夠，如果氣溫再降，應可看到白雪美景。

福壽山農場今天最低溫2度，遠處雪山仍未明顯下雪。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今天最低溫2度，遠處雪山仍未明顯下雪。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今天最低溫2度，遠處雪山仍未明顯下雪。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今天最低溫2度，遠處雪山仍未明顯下雪。圖／福壽山農場提供

雪山 低溫

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