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冷氣團發威 北部7縣市及金門寒冷、4縣市大雨豪雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布低溫特報。圖／取自氣象局官網
中央氣象局發布低溫特報。圖／取自氣象局官網

中央氣象局發布豪雨特報，華南雲雨區及東北風影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北市（南港區）、新北市（山區及汐止區）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局發布低溫特報，今天至周二清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。今天至明天金門縣局部地區有10度以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號：寒冷）發生的機率。

氣象局說，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

冷氣團 氣象局

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