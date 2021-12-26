神回顧／才子變渣男、形象秒崩盤！2021震驚全網名人炎上事件Top 20

2021最炎上話題

2021年將近尾聲，每年回顧一整年大事時，總是會發現名人出包一樁樁，誰曾經失言、誰曾經爆出醜聞、誰是真的能穩到最後？而今年從年初的疫情爆發到年末的力宏事件，你是否每一波大瓜都即時跟上了呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，回顧2021年「名人炎上」TOP20大事件，從演藝圈到政治界、YouTuber圈通通有，一起來看看吧！





image source:FB/王力宏 Wang Leehom

TOP10 徐若瑄

王力宏妻子「蕾神」李靚蕾在揭露丈夫罪狀時提到「要你跟她一起騙他老公」、「明知違反法規也要飛奔去找她」，被網友認為是影射徐若瑄，也讓徐一瞬間成為話題人物。

因此，徐若瑄過去好媽媽、好太太、「鋼鐵V」的形象遭到質疑，她三度發聲明否認和王有不尋常關係，要求王出面解釋，連徐若瑄老公也跳出來護妻，強調相信老婆的清白。

延伸閱讀：王力宏因「蕾神之鎚」炸百萬聲量！這些歌手搶進20名人氣排行榜

TOP9 小玉

以拍攝炫富、菸藥等誇張影片主題爆紅的YouTuber小玉，今年被逮到涉嫌利用Deepfake應用技術，將其他YouTuber的臉置換，偽造名人性愛影片等，變態的犯罪行徑令人髮指，YouTube也依創作者責任政策，無期限停止他的頻道營利，不過抓了小玉，Deepfake「換臉A片」疑似持續更新，恐怕還有更多人犯罪。

延伸閱讀：小玉是誰？「偷臉」高嘉瑜、奎丁賺千萬！4大黑歷史驚世駭俗

TOP8 王必勝

有疫情「拆彈專家」、「防疫救援隊」稱號的王必勝，穩重專業的形象正面，不料今年爆出外遇護理師，甚至兩人還有一名女兒，不倫戀震驚外界，不過王必勝第一時間否認、接著模糊道歉，之後小三再爆料，最後王認了有「不適當、不應該的關係」，一系列流程遭律師諷刺「現在流行滾動式修正」。

延伸閱讀：陳宗彥「大陸是哪個國家」熱議！ 防疫團隊好感度最低是「他」





TOP7 采子

歌手采子除了歌唱實力備受關注，在《凹嗚狼人殺》及《全明星運動會》中表現也十分亮眼，不過有男友邱鋒澤的她，傳出在《全明星》中和另一隊的成員何孟遠曖昧，男方更是采子閨密荳荳的男友，不僅自己劈腿，更成為「閨密的小三」，被網友怒轟何孟遠與采子兩人「雙劈」，掀起演藝圈不小的感情風波，兩人最終退賽，目前也少見兩人出現螢光幕前。

延伸閱讀：全民敲碗《全明星運動會3》！男女選手「網友期待值Top 5」獨家排行揭曉

TOP6 高虹安

台灣民眾黨立委高虹安9月時和朱學恆、黃暐瀚等人合唱「塔綠班之歌」諷刺「民進黨網軍」，歌詞中有綠畜、嘲笑塔綠班等言論。被炎上後，她強調只是應網友要求唱了一句歌詞，就被說撕裂族群，國防部不如趕快徵召自己去敵國唱歌撕裂敵人，聲稱自己被霸凌，引發各黨人士批評。相隔20天後她道歉，被網友罵沒誠意，「住在精神時光屋，480小時候才察覺」。

延伸閱讀：「塔綠班」大戰「憨粉」！這些鄉民稱呼藍綠支持者的代稱由來你知道嗎？

TOP5 BY2妹妹Yumi

王力宏婚變事件關鍵人之一、自稱「婚前女友」的BY2妹妹Yumi，遭臆測是李靚蕾筆下王力宏的X友對象，「蕾神之鎚」發威，甚至Yumi的裸照頭貼也因此曝光。

日前Yumi更疑似因不堪輿論壓力吞藥輕生，在醫院洗胃急救，不料事後卻遭自稱院方醫護人員爆料「吃了兩顆維生素和兩顆褪黑素」、「9點就出院了」等，再次遭打臉，隨著王力宏暫退演藝圈，目前婚變糾紛也告一段落。

延伸閱讀：蕾神之鎚打渣男！王力宏婚變15大罪狀 網友最唾棄這點

TOP4 老K

脫口秀名人龍龍爆多次遭老K言語霸凌，表示在《炎上BURN》對方脫稿演出，說她是喜劇圈的爛人，甚至說被賀瓏X過，所以性格才會這麼扭曲等言論。

事後老K沒有任何道歉聲明，此舉惹怒不少網友，認為老K不應該開這種玩笑，甚至波及老闆博恩，就在博恩道歉並宣布老K無限期停工後，龍龍在自身粉專公審粉絲，此舉被老K說是霸凌粉絲，一時間風向轉變，網友反一面倒支持老K的言論。

延伸閱讀：真的炎上啦！十大「燒到圈外」的脫口秀段子 你笑得出來嗎？

TOP3 范雲

還記得今年華航諾富特、部桃事件掀起空服員群聚感染事件，因當時檢疫措施從5+9改為3+11，防疫也出現漏洞，當時民進黨立委范雲被爆出「強烈建議」將檢疫期改成3+11，被砲轟沒有醫學背景卻主導放寬防疫，而後又捲入先前暴打民進黨立委高嘉瑜的「渣男」林秉樞爭議，兩人曾一同吃過飯，讓網友酸今年根本是「范雲元年」，怎麼啥事都有她的份。

延伸閱讀：3+11黑箱沒紀錄、拖一年才入境普篩！網友熱議CDC指揮中心十大民怨

TOP2 翁立友

金曲歌王翁立友年初遭雞排妹指控性騷擾，稱在尾牙時「左臂滑過臀部」，雙方各執一詞僵持不下，雞排妹更一度親自現身翁立友澄清記者會，主動要與翁立友當面對質，最後被翁所屬的豪記唱片點名「要求鄭小姐離開」，而翁在聲明會中打出媽媽牌、想自殺卻沒權利的說法，稱自己是事件中的受害者，後續並不再針對事件回應，兩人戰火消停一陣子，網上分為兩派各有支持者。

延伸閱讀：雞排妹還原現場「大腿、屁股被摸」！網友出征翁立友粉專：沒做就出面澄清

TOP1 王力宏

創作才子王力宏過去愛家、正向的形象深植人心，不料這個月被前妻李靚蕾揭穿「一切都是假的」，指控王力宏不但多次召妓、劈腿，甚至有「性成癮」及「自戀」傾向，此外，王在事件發生後第一時間不勇於面對，反而是爸爸出面反擊前妻，也讓王力宏的形象跌到谷底，甚至有「爸寶」的稱號，最後的道歉聲明也引起不少網友質疑是否為抄襲，讓網友大嘆真的回不去惹。

延伸閱讀：懶人包／「蕾神之鎚、宏慌之慄」婚變大戰 李靚蕾61小時K.O.王力宏

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月23日，近一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021名人炎上事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



