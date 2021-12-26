一期適時休耕及躲過颱風 台南二期稻作大豐收

音樂學習在兒童成長過程中帶來的正面效益，已經引起許多研究與討論，甚至也有專家看到它在應對失智問題方面的潛力。不過對於大腦隨著年紀日漸老化的一般成人來說，音樂是否也有抵抗歲月之力？來自幾所知名學府的研究報告，提供了正面的論據。

2021-12-26 09:21