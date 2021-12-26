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一期適時休耕及躲過颱風 台南二期稻作大豐收
台南二期稻作日前完成收割，平均單位面積收成除較去年大幅增加，價格也優於往年，外界研判，除一期作全面休耕農地適時喘息維持地力，躲過颱風肆虐，應都是主因。
台南後壁二期稻作面積逾3000公頃，是南市最重要稻米產區，後壁仕安合作社理事長廖育諒說，今年算是好消息；除每分農地約可收成1500至1800台斤，較去年約1200至1500台斤增加2成，每分地收入約1萬8千元至2萬1千元，較去年約1萬6000元大幅增加，是10年來最佳價格。
台南市政府農業局說，台南去年二期稻作種植9554公頃，稻米總收獲量5萬6706公噸，今年二期稻作種植約9500公頃，總收獲量約6萬9000噸，今年種植面積減少，收成反較去年增加達21%。
農業局初步訪查，因今年公糧及坊間糧商收購價位也都比去年高，農民收入普遍比去年增加。
農田水利署嘉南管理處新營分處認為，今年一期稻作因缺水全面休耕，農地休養生息，而二期作種植期間未遭颱風肆虐，應是平均收穫大增主因。
而農委會明年推動「稻作四選三」新措施，稻農4期作中須選擇3個期種植水稻申報交公糧，對此70歲後壁林姓農民說，每公頃休耕補助4.5萬元無法彌補支出，希望中央能酌情提高補助金額，相信多數農民應會配合辦理。
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