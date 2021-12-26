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今天深夜再降溫 彭啟明：入冬影響台灣最強最久的一波

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷。本報資料照片
今天冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天溫度直落至今天清晨，預計今天深夜到明天周一清晨還有一波降溫，低溫還會跌1-2度，要留意空曠地區的低溫比市區低個兩三度。

彭啟明說，這波將會是入冬至今，影響台灣最強最久的一波，務必要注意身邊親友健康。

中央氣象局持續發布低溫特報，今天至周二清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。今天台北市、新北市及金門縣局部地區有10度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

氣象局說，今天冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷，北台灣感受最為明顯，桃園以北及宜蘭仍是容易下雨的地方，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢明顯有局部大雨發生的機率，新竹以南及花東也有局部短暫雨。

氣象局說，今天清晨北部及東北部低溫在13度上下，局部地區有10到11度的低溫，中南部及花東則約15、16度，除早晚偏冷外，白天也很有冷的感覺，北台灣高溫僅14度左右，中部及台南、花蓮、臺東也只有18到21度，高屏則約23度。

冷氣團

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