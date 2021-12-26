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今明溼冷多雨！ 吳德榮：跨年又一波冷空氣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天至周二清晨受強冷空氣影響。今、明兩天北部、東半部有局部雨，中南部因中高雲自南海移入，雲量多、亦有零星飄雨的機率，山區較明顯；今天氣溫續降。本報資料照片
今天至周二清晨受強冷空氣影響。今、明兩天北部、東半部有局部雨，中南部因中高雲自南海移入，雲量多、亦有零星飄雨的機率，山區較明顯；今天氣溫續降。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台北市氣象局測站13.7度，已達大陸冷氣團，尚未符合強烈大陸冷氣團定義。

今天至周二清晨受強冷空氣影響。今、明兩天北部、東半部有局部雨，中南部因中高雲自南海移入，雲量多、亦有零星飄雨的機率，山區較明顯；今天氣溫續降，今晚、明晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。今天北部10至16度，中部11至19度，南部12至21度，東部11至19度。3000公尺以上高山如合歡、雪山、玉山，有飄雪機率。

他說，周二白天至周三冷空氣減弱、氣溫回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨。

吳德榮表示，周三下半天至周四東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降；周五另一波強度稍弱於目前這波、水氣較少的強冷空氣影響，氣溫續降，西晴東偶雨；31日跨年夜及明年元旦晨，氣溫明顯偏低，天氣很冷，戶外活動注意保暖。

他說，明年元旦白天起冷空氣緩慢減弱，氣溫稍回升，西晴東偶雨的天氣。不過，此為6、7天後的模擬，模式會再調整，應持續觀察更新的資料。

冷氣團 吳德榮 天氣動態

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