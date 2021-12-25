獨／今年花蓮3地震前「異常訊號」找到了 氣象局也興奮

今年地震活動頻繁，已有逾2700起規模3以上地震，中央氣象局坦言「明顯比前幾年多」，除加快地震發生後的示警，如何在地震發生前能「預知」顯得更為重要。中央大學研究團隊近日發現今年三起花蓮地震發生前的「異常訊號」，對此氣象局也感到「很興奮」，不過強調還尚待時間驗證。

根據氣象局統計，截至今年11月底，規模3以上地震較過去32年來（1988年到2020年）還高。像是規模6到7的地震，年平均兩起，今年足足多了兩倍來到四起；規模5到6的地震年平均23起，今年41起；規模4到5的地震年平均193起，今年就277起；規模3到4的地震年平均1453起，今年就暴增到2445起，顯示地震活動較以往頻繁，規模明顯也比過去平均來的高。

然而我國自1989年成立氣象局地震測報中心，便開始投入地震前兆研究分析，可惜跟許多從事地震前兆研究的國家一樣，無重大進展，甚至可以說離地震預測非常遙遠，僅能加快地震發生後通報的秒數，目前地震發生後平均十秒可收到示警簡訊。

氣象局自2007年以來委託中央大學研究團隊就地震前兆（地磁部分）分析，該團隊上月30日將今年觀測資料送交氣象局審查，有了近30年來重大突破。

「我們發現地球磁場改變的異常訊號。」中央大學地球科學系教授顏宏元說，以1999年921集集地震為例，在大地震後檢視地球磁場資料時，發現位於苗栗鯉魚潭水庫附近的地磁觀測站，在一天當中所記錄到地球磁場最大值和最小值的振幅有明顯差異，該觀測站距車籠埔斷層僅有8公里，推斷是因921大地震發生前地下擠壓所造成的地磁強度的改變。

顏宏元說，在利用該方法分析今年發生在花蓮地區三個顯著地震事件，包含4月18日規模6.2、最大震度6弱地震，以及7月7日規模5.4和7月14日規模5.2地震，發現位於東部花蓮和池上觀測資料和西部日月潭、鯉魚潭確實同樣有明顯的差異。

他說，可以想像原本磁鐵平躺在地底下，而花蓮地震發生前磁條的角度「竟然改變了」。雖然目前無法確認這些地磁差異是否與地震發生直接關聯，不過這一年的結果，給了團隊很大的激勵往前走。