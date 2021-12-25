全國首例！蘭潭國小推天文教育30年 小行星以之為名

蘭潭國小推行天文教育30年，是嘉義市天文協會的起始與發展基地。中央大學特將鹿林天文台今天宣布，將他們所發現的第300150號小行星命名為「蘭潭」( Lantan )」。這是台灣首次以國小校名命名的小行星，除肯定蘭潭國小於天文教育的貢獻，更做為創校48周年校慶最特別的生日禮物。

中大表示，為讓嘉義成為天文最普及的地區，嘉義市天文協會在民國100年成立嘉義市科學志工隊，與多校合作晨光天文活動計畫，讓天文種子在地紮根，遍地開花。蘭潭國小校內設有天文台、星象廳、百萬天幕等設施，從幼稚園到國小六年級都有天文課，用星光點亮孩子的科學熱情和人生態度。

中大指出，「蘭潭」小行星是2006年11月12日由鹿林天文台林宏欽及現在美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約在1到3公里之間。蘭潭小行星繞行太陽一圈5.72年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為3.91億公里，最遠時（遠日點）為5.67億公里。

中央大學校長周景揚說，中大擁有全國海拔最高的鹿林天文台，以及全國最大的天文望遠鏡，為國內天文觀測的重鎮。同時在小行星的觀測成果豐碩，從2002年發現第一顆小行星以來，至今已發現超過800顆，是亞洲發現小行星最活躍的地方。

蘭潭國小今天舉行創校48周年校慶，今年也同時是嘉義市天文協會成立34周年及嘉義市科學志工隊成立10周年。中大提到，今日蘭潭小行星恰好運行到人馬座，位置正在太陽旁邊，將在正上方照耀此天文教育與科普推廣的完美組合，期望繼續將「人文嘉義、天文蘭潭」的精神延續下去。