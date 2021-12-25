健保數據看麻醉6-6：麻醉執行四大特色院所

●林口長庚醫院：

根據健保資料統計，林口長庚醫院於109年執行全身麻醉的件數為全國第一，有4萬8,316件。

林口長庚醫院麻醉部主任余黃平表示，麻醉人數與手術次數環環相扣，林口長庚為全台最大的醫學中心，也擁有相對大量的手術量。而109年正值疫情期間，手術量相對少，沒有疫情的期間手術量更大，全身麻醉次數也會跟著增加。

余黃平表示，林口長庚的麻醉品質主要著重在兩大目標，增進病人手術安全、如何加速手術中或術後恢復。並依照患者風險隨時作調整，包含患者擔心術後會發抖、嘔吐、希望加速恢復等，會調整麻醉藥物的類型及時間。患者若是女性、不抽菸、有暈車暈船體質，每有上述一項，就增加10%到15%麻醉術後嘔吐的風險，因此在麻醉期間會特別調整。

林口長庚的麻醉科醫師也是全台最多，總計有46人，更細分次專科，包含心臟胸腔麻醉科、神經麻醉科、一般麻醉科、婦幼麻醉科等，亦針對不同的疾病，如兒童癌症、罕病治療等，調度專科麻醉師協助。

另外，患者若對於藥物過敏，可自費進行「麻醉藥物過敏篩檢」，避免麻醉過程中，出現任何麻醉藥物過敏的情形。

●書田泌尿科眼科診所

健保數據統計，109年全身麻醉執行件數，書田診所以854人居基層診所之冠。書田診所院長蔡培斌表示，除了病患人數較多之外，還與該院的歷史沿革有關，在勞保時期申請「跨表」業務，雖屬於C級（診所），但仍可執行B級（醫院）業務，進入健保後，仍舊如此。

書田診所一年能夠執行近千例全身麻醉，這也證明了，只要擁有先進設備、充足人力，診所也可獲得患者的信賴，執行具有一定風險的全身麻醉手術。

蔡培斌表示，書田診所以泌尿科為主，在執行輸尿管內視鏡取石術、攝護腺肥大手術、膀胱內視鏡、膀胱腫瘤治療、腫塊切片時，為減輕患者的憂慮不安，並提供優質醫療服務，都會提供全身麻醉。在全身麻醉過程中，專業麻醉科醫師全程監控患者生命跡象及生理數據，萬一遇到突發狀況，立即給予最妥善的處置。

在接受泌尿道手術時，是否都需全麻？答案是不一定，以成年人膀胱鏡檢查為例，一般只需局部麻醉，大部分病患只會感受些許不舒服及疼痛感。但部分患者容易緊張，身體可能出現不自主的抖動，或是尿道比較緊，增加手術難度，就可考慮全身麻醉，讓檢查及手術過程更為順利。

●三軍總醫院

三軍總醫院去年執行靜脈或肌肉麻醉逾7,083人，居全國醫療院所之冠。現任麻醉醫學會理事暨三總麻醉部主任葉春長表示，靜脈麻醉多使用於1小時內的手術，常見大腸鏡檢查、震波碎石，也包括洗腎患需疏通血管之血管形成術（PTA）及靜脈導管植入術（Hickman catheter）等。

三總使用靜脈麻醉標靶控制注輸術（TCI），累積多年大數據，可精準掌握麻醉深度、病人復甦時間，降低術後噁心、嘔吐機率，促使病人迅速恢復，該技術三度獲得SNQ國家品質標章。

三總統計，去年院內使用靜脈麻醉手術排名，第一名為直腸外科的大腸鏡，第二名是心臟血管外科的血管形成術，第三名則是泌尿科的震波碎石，第四名則為心臟外科、胸腔外科及一般外科的人工血管放置術。

台灣近10萬洗腎人口，顧及洗腎病人多有共病，麻醉風險等級較高，若發生血管堵塞無法洗腎，需盡快疏通血管或重新建立血管管路時，若預估手術時間小於一小時，盡量以不需插管的麻醉方式：由心臟外科給予局部麻藥，並搭配麻醉科施行靜脈麻醉標靶控制注輸術，在完善監視設備及專業麻醉照護下進行手術，讓洗腎病人進行手術時更安全。

●禾馨民權婦幼診所

據健保署109年資料統計，台北市禾馨民權婦幼診所靜脈或肌肉麻醉執行件數，居基層診所第一，總計1,041人。該診所麻醉科醫師林賀典表示，醫師會建議病患麻醉方式，但病患若太害怕或因其他原因拒絕半麻，也可選擇全身麻醉，但醫師仍會權衡利弊，若剖腹產進行全麻的風險較高，且小孩也會暴露在麻醉藥，通常建議孕婦不要全身麻醉。

許多孕婦因怕痛要求醫師施打減痛分娩，林賀典表示，其實有無打減痛分娩並不會影響生產情況。他坦承，確實打減痛分娩可能會生得比較慢，但差不了多少，通常會建議孕婦「與其痛得要死1小時，不如不痛發呆1小時」。高達9成孕婦打了減痛分娩仍生得下來，而且病人在不痛的狀態下，與醫師的配合也比較好，可控制在較好的生產狀況。

林賀典表示，麻醉也有極端案例，一般來說，只要給予病患10cc就會睡著，但曾碰到一名30多歲健康男子，打了30cc才睡著，且維持時間短，該男用了5瓶，是一般人的2至3倍。原以為高劑量麻藥會讓病患昏睡較久，沒想到手術結束後，患者很快清醒、活潑亂跳。林賀典表示，這就是麻醉醫師的挑戰，除了學理，實戰經驗也很重要。