健保數據看麻醉6-5：麻醉自費選項 哪些CP值最高？

近年民眾關注手術醫療品質，更擔心術後疼痛難忍或影響復原，聚焦如何善用止痛方式。醫療院所也提供麻醉止痛自費項目，如何選擇才能達到最大效益？

國泰醫院麻醉科主治醫師郭書麟說，國人醫療保險覆蓋率高，希望藉保險給付，提升醫療品質。且手術麻醉、止痛並非單一方式，現今主流已是多模式止痛，如術前給予預防性止痛藥，術中或術後透過病人自控式止痛，或術中合併麻醉深度、腦部血氧濃度等監測，增加手術安全及加速術後復原。

「手術患者有三怕一希望，分別是怕痛、怕冷、怕吐及希望快一點復原。」林口長庚醫院麻醉部主任余黃平說，患者術前先經麻醉訪視門診評估適合哪種麻醉及止痛方式，因「疼痛是非常主觀的感受，不是客觀的依據。」必須採用精準麻醉及止痛舒緩術後疼痛。

●麻醉止痛項目

1. 自控式止痛

新光醫院麻醉科主治醫師葉昱伶說，術後由院方提供一台機器，並設定好止痛藥物安全劑量，疼痛時由病人自行按壓按鈕經點滴給予止痛藥，因設有安全劑量，即便多次按壓也不會超過安全劑量。該院患者對自控式止痛滿意度高，約一成五手術患者會使用。

2. 非嗎啡類的長效型止痛劑

術後病人可注射長效型止痛劑，藥效約維持半天至一天，當藥效退去後，若病人仍感疼痛可再度給藥，但止痛效果較傳統嗎啡止痛針稍差，僅適用輕度或中度疼痛患者，因此使用患者不多。

3. 七天長效型止痛劑

葉昱伶說，病人術後給予七天長效型止痛劑，雖藥效長達七天，但止痛效果較傳統嗎啡止痛針稍差，且給予七天長效型止痛藥物不符合術後疼痛立即處理原則，又無法更換成嗎啡類止痛藥，僅適用於輕度或中度疼痛者，患者接受度不高。

●麻醉禦寒項目

熱空氣式保溫毯

為避免手術室感染，手術室溫度維持在攝氏18至20度。余黃平說，對患者來說，低溫環境易造成體溫流失，可能影響麻醉效果，術中可用熱空氣式保溫毯協助病人保暖。

葉昱伶說，傳統手術保溫多使用電熱毯等保暖用具，但須重複使用；熱空氣式保溫毯為拋棄式，因價格不貴，新光醫院約三分之一手術患者都會使用。

郭書麟說，病人術中體溫下降，容易使凝血功能變差，增加術中大量出血風險，同時免疫力也變差，使手術傷口感染風險上升。且低體溫時心臟負荷變大，建議有心血管疾病病史者，手術時加裝熱空氣式保溫毯，提升手術安全。

●麻醉相關監視系統

病人以為手術睡著就沒事，殊不知「睡著才是一切的開始。」郭書麟說，依病情需要不同監測系統，觀察患者麻醉藥物代謝、生命跡象及併發症等，隨時掌握手術安全。

1. 麻醉深度監測

部分患者因服用藥物、酗酒對麻醉藥物反應不佳，或預防麻醉藥物使用劑量太高，引發病人術後譫妄、意識混亂，可能在恢復室發生從床上掉落等自傷情形。術中可使用麻醉深度監測，特別建議服用安眠藥者使用。目前健保署核准給付移植、心臟、胸腔及氣管等重大手術，其他手術則需自費。

2. 腦部血氧濃度監測

葉昱伶說，曾有中風、心臟血管疾病病史者進行心臟手術時，可能因血栓等原因引發中風，應利用腦部血氧濃度監測，避免術中腦部血氧濃度不足，導致中風或腦死。

3. 肌力放鬆輔助監測合併新型肌

肉鬆弛拮抗藥物

手術時肌肉必須放鬆，外科醫師才能下刀，患者於術中須施打肌肉鬆弛劑，藉由肌力放鬆輔助處置監視病人肌力情形，並於術後搭配新型肌肉鬆弛拮抗藥物，可讓全麻患者術後拔管時間縮短30至40分鐘，有利復原。新光醫院每月全麻、半麻手術患者中，約有200人使用。

●牙科自費項目

牙科舒眠麻醉

郭書麟說，牙科舒眠麻醉類似無痛大腸鏡等檢查，可以局部使用，但正在洗腎、肥胖、多重慢性疾病者則不適合。

自費項目選擇 應請醫師綜合評估

「術後感到疼痛應及時止痛，不需忍痛當作是人生修煉。」郭書麟說，手術麻醉止痛屬專業醫療，自費選項不是像網購或到餐廳點菜，想買什麼就買什麼、想吃什麼就吃什麼，應是類似無菜單餐廳，由醫師綜合評估病人狀況，選擇最適合的麻醉方式，經醫療團隊擬定整合計畫並加以執行，病人才可於術後感受更舒服，復原更順利，讓醫病同時達到雙贏。