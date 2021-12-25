健保數據看麻醉6-2：舒眠 微麻醉也有全麻效果 別輕忽

根據107至109年度的健保資料統計，不論哪一個年度，全身麻醉的申報人數都最高，其次為局部麻醉，接下來為半身麻醉和牙科局部麻醉。

台灣醫院協會副理事長、麻醉專科醫師朱益宏表示，麻醉藥完全配合手術的進行，在這個前提下，依據執行的手術選擇適當的麻醉。半身麻醉通常適用於下半身、下肢的手術，而全身麻醉適用的範圍更廣泛，上肢的手術或是開較久的手術，需要使用全身麻醉，半身麻醉則不適合。

高雄長庚麻醉部主任吳紹群表示，一般來說，肚臍下、少於兩小時的手術，才會使用半身麻醉；而像脂肪瘤、小傷口等，則只要使用局部表面麻醉，於表皮下打麻醉藥即可，一般醫師多可自行處理。

不過，從麻醉申報的人數來看麻醉選擇，並無太大意義，因爲這牽涉到病人身體狀況、主刀醫師的手術時間，「是非常專業的事」。麻醉並非全由麻醉科醫師單方面決定，是由主刀醫師與麻醉醫師共同討論決定。

朱益宏表示，麻醉有時也牽涉到給付、醫院營運及各專科間合作的方式。例如健保開始實施DRG制度，有三至四成的手術為包裹式給付，因此不論住院幾天、用何種手術或使用何種麻醉方式，同一類疾病、採取類似治療的疾病給予同一種「套餐價」。因此在醫療現場便可能發生，適合用全身麻醉的手術，但主刀科別考量成本而要求使用半身麻醉。

這不僅成本考量，也牽涉到醫院裡各專科別尊重的程度、醫學發展淵源以及病人的選擇。朱益宏說，由於過去麻醉常由外科醫師兼著做，也造就麻醉在外科體系較為弱勢；雖然經過這麼多年來已有大幅改善，麻醉的專業性已逐漸受到重視，但要達到心目中的地位，還需要努力。

許多民眾以為全麻較危險、老人家最好選擇半麻。朱益宏表示，每一種麻醉方式都有風險，就算半身麻醉，也會造成下肢血管擴張而造成風險，因此對麻醉醫師來說，不論何種麻醉方式，都一定要有備案，當預期的麻醉方式達不到效果，就要祭出備案。至於病人若「堅持」某項麻醉方式，除了告知其相關風險外，最終還是要尊重病人選擇。

而除了全身麻醉限麻醉科專科醫師施行才可申報健保給付外，其餘麻醉項目並無規定得由麻醉專科醫師施行。

吳紹群也提醒，進行手術前務必要確認執行麻醉的醫師是誰，也歡迎詢問麻醉專科醫師字號、確認執業登記，「我們會很開心，不會有受冒犯之處。」

朱益宏則表示，偏遠地區或某些診所、小型醫院因規模較小，「養不起麻醉醫師」，而造成麻醉醫師欠缺。因此或許可靠政策鬆綁或是醫院聯盟方式，對較欠缺麻醉醫師的醫療院所給予協助，有麻醉醫師從旁監控手術時的狀況，對病人來說也較有保障。

隨著麻醉藥物和周邊儀器的進步，「靜脈或肌肉麻醉」也可以讓病人進入深度鎮靜，達到全身麻醉的效果。但若是沒有麻醉醫師在旁監控，若出問題恐危急生命。

由於「靜脈或肌肉麻醉」的醫令申報，未強制麻醉專科醫師執行，也未強制填報執行醫事人員。根據健保109年度的資料，「靜脈或肌肉麻醉」的申報件數為17萬2,977件，未填報執行醫事人員共4萬507件；有填報醫事人員的13萬4,457件中，有2萬4,703件非由麻醉專科醫師申報。

不過這樣的統計結果應有低估的情形，如醫美診所或牙科的自費項目，有可能使用「靜脈或肌肉麻醉」而未呈現健保資料中。吳紹群說，坊間見到凡是標榜「舒眠麻醉」、「微麻醉」，可讓病人「全程睡著」的，大多是使用「靜脈或肌肉麻醉」達到深度鎮靜或到全身麻醉程度。