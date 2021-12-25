健保數據看麻醉6-4：我喝酒 手術時會不會麻醉無效？

Q：麻醉可能發生哪些風險？

天主教聖馬爾定醫院麻醉部主任儲寧瑋表示，麻醉藥都有毒性，如果劑量不對，或是打在不對的地方，就會有風險。例如不該進入血液循環的局部麻藥如果不慎打進血管，可能立刻引起致命的心律不整，或導致大腦神經細胞異常放電而癲癇發作。

儲寧瑋表示，深度麻醉時，呼吸、心跳、血壓會受到抑制，如果狀況危急，會需要立刻插管或打強心針急救。為了避免這類風險發生，麻醉醫學已發展出很多監視麻醉深度的方式，可監控腦波、疼痛、呼吸聲音等，第一時間發現病人是否麻醉深度不夠或過深，及早調整，讓手術順利進行，並將術後噁心嘔吐等副作用減到最低。

中國醫藥大學附設醫院疼痛中心主任溫永銳表示，術前醫師會詳細了解病人的家族史、病史、藥物過敏史，上次開刀用過什麼藥物，作為評估發生麻藥過敏機率的參考。現在麻醉藥安全性已大大提升，發生「惡性高熱」這類罕見嚴重過敏反應的機率已降低，也有可及早偵測處理的做法，大幅減少死亡率。

溫永銳指出，鴉片類的麻藥也有可能造成比較輕微的藥物副作用，例如皮膚過敏、皮膚癢。有些手術前要放中央靜脈導管，為了預防感染，導管前端會有抗生素的塗料，有些病人會對這個抗生素過敏，卻誤以為是對麻藥過敏，其實各種藥物都可以能有致敏，單純對麻藥過敏的機率並不高。

溫永銳表示，現代醫學對於麻醉的品質要求越來越高，對於麻醉風險幾乎是零容忍。儲寧瑋表示，麻醉中變化的處理是分秒必爭，麻醉專科醫師的工作會在同一地點的幾間手術房流動。同時照顧不同地點、不同棟樓的病人，都是不被允許的。因為一旦麻醉中的病患發生緊急狀況，恐延誤救治時間。

Q：半身麻醉病患處於清醒狀態，覺得很緊張怎麼辦？

儲寧瑋表示，這很常見，通常現場醫護人員就會一邊做事一邊陪病人閒話家常，外傷開刀就問他怎麼受傷的，剖腹產就跟她聊聊媽媽經，再不然就放音樂，這些都有助轉移注意力。如果病人還是很緊張，只要病人沒有用藥禁忌症，也會考慮給鎮定的藥物，讓他進入叫得醒的淺眠。

Q：麻醉方式可以自己選擇嗎？

儲寧瑋分析，麻醉方式的選擇，有三個考量順序。首先是要看病人的身體狀況和手術部位及方式，舉例來說，下半身手術若需要時間較長，並不適合半身麻醉，但如果全身麻醉對於病人身體負擔太重、風險高，那也不得不採取半身麻醉。在不違背第一個考量的情況下，第二個考量會納入外科醫師的偏好。前述都考量過了，如果有不只一個可行的選項，這時候就會尊重病人的選擇。

不過，中途改變麻醉方式有時候是必要的。溫永銳表示，例如一開始是半身麻醉，手術時間最多大約只能三小時，但如果手術中發現需要延長時間，這時候就必須改變麻醉方式，例如給予靜脈注射或是插管做全身麻醉。

Q：麻醉後可能發生哪些不適症狀？醒得愈晚愈可能覺得不舒服嗎？

儲寧瑋表示，麻醉退了之後最常見的不舒服症狀包括傷口疼痛、噁心嘔吐、煩躁不安，年長者經歷深度麻醉後，有時候也會因為大腦受到壓抑還沒完全恢復，出現數小時至數天的譫妄，例如日夜顛倒、注意力不集中、情緒激躁不安、幻聽或是幻視。從歷時較長的手術中醒來時，也可能會感覺肌肉痠痛，大部分症狀都會在幾天內自行恢復。

雖然很多人都以為自己在恢復室才醒來，其實不然。儲寧瑋說，其實在開刀房拿掉管路時，就會確認病人是否已經可以自行呼吸、叫了有反應，但由於病人還意識不清，即便有應答，事後也沒有記憶。

最理想的醒來時間是在手術結束時，在開刀房就醒來，儲寧瑋表示，這代表麻醉劑量剛剛好，也是麻醉醫學透過各項嚴密監測持續精進，希望達成的目標。溫永銳表示，麻醉相關的監控，在部分手術並無健保給付，但若病人經濟能力許可也有意願，都會建議使用，可提高安全性。

Q：在脊椎骨上打針麻醉（半身麻醉）會腰痠背痛嗎？

儲寧瑋表示，理論上不會，因為所使用的針非常細，是27或29號針，從骨頭與骨頭之間的縫隙之間打進去，對組織傷害很小，出血極少。一般點滴是22或24號針，抽血是23號，小孩的頭皮針是25號，數字越大，代表針越細。

溫永銳表示，有些媽媽會說，無痛分娩完兩三年了，還在腰痠背痛，近年醫學上有新的想法，認為或許打針真的有可能造成韌帶受傷，韌帶是血液循環比較少的組織，所以不易恢復，而造成疼痛。

Q：平時常喝酒的人，會不會發生麻醉無效問題？

儲寧瑋表示，有酗酒或長期服用大量安眠鎮定劑的病人，對於麻醉藥的耐受性可能較高、代謝較快，藥量需要高一點，也特別需要監測麻醉深度，這部分在術前評估就會問，如果病人沒有如實告知，麻醉科醫師在施作後也會發現病人較不容易進入理想的麻醉深度。

對於麻醉科醫師來說，怎樣算是有可能影響麻醉效果的飲酒習慣呢？儲寧瑋表示，經常性的飲用烈酒就算，比如一個禮拜喝三次高粱，也有遇過病人每天喝半瓶高粱；如果只是偶爾小酌少量葡萄酒，影響不大。