健保數據看麻醉6-1：全麻風險大 但醫師認為比較安全？

一般人想到麻醉，可能覺得只有手術才會碰到，但從拔牙、醫美，到健檢、手術，都有「麻醉」的身影。

有些麻醉讓病人沉沉睡去，有些則是讓病人的患部「不痛」。使用到麻醉醫療的多數是哪些科別？大多使用哪些麻醉方式？「聰明就醫×健保大數據」深入分析麻醉就醫數據，了解國內麻醉使用現況。

由於麻醉通常伴隨著開刀、檢查等醫療處置，根據107年到109年健保資料，整體麻醉人數107年和108年分別為138萬2,488人及141萬4424人，到了109年則略降為140萬2199人。

若細分全麻、半麻、局部麻醉和牙科局部麻醉，107、108及109年全麻的申報人數分別為69萬9826人、73萬2,159人及73萬3,144人；半麻的申報人數分別為21萬3,793人、21萬739人、19萬7,243人；局部麻醉的申報人數為36萬6,138人、37萬5,131人、36萬4,045人；牙科局部麻醉的申報人數則分別為18萬7,642人、18萬1,925人、19萬1,791人。推測可能是因疫情關係，小手術減少，但必要手術仍需進行。

曾為外科醫師的健保署長李伯璋表示，麻醉的選擇並非單由主刀醫師或麻醉專科醫師決定，往往是兩人依據病人的情況、部位以及開刀時間，共同討論決定。

全麻，也就是全身麻醉，看起來風險雖然比較大，但有時在專科醫師角度會認為「比較安全」。他解釋，因為全身麻醉時，呼吸系統都在控制範圍內，只要監控好生理機制即可；至於半身麻醉或是靜脈注射麻醉，則可能在手術過程中會因病人代謝較快而醒來，或是下半身麻醉了、但上半身仍在活動，反造成手術的不確定性，而出現其他風險。

不過在麻醉給付規定中，除了全麻（包括「半開放式或半閉鎖式面罩吸入全身麻醉法」以及「半閉鎖式或閉鎖循環式氣管內插管全身麻醉法」）限麻醉科專科醫師施行才可申報外，其餘麻醉項目並無規定得由麻醉專科醫師施行。

李伯璋表示，每一種專科醫師都有特定專長，對病人來說都很重要。但過去麻醉醫師沒那麼多，「外科醫師就會兼著做（麻醉）」。

他談到自己過去擔任住院醫師時，一開始開盲腸手術，便曾自己幫病人打半身麻醉，「多數時候沒有問題，但如果病人姿勢沒有擺好，麻藥跑上來，病人就會出現呼吸困難，必須緊急處理。」

但李伯璋也提到，有一些診所可能因為規模不大，由主刀醫師自己麻醉，省掉部分費用，但相對容易出問題，是需要注意的現象。尤其若一開始麻藥下太多，但手術進行太快，雖可用拮抗劑催醒病人，但也要有耐心讓病人連接呼吸器到完全醒過來，送到恢復室觀察再回到病房，以免發生Rebound（反彈現象）。

他舉例，過去剛到南部執業時，就有開業醫師幫病人做甲狀腺手術，結束後看到病人醒過來，以為已無問題，就直接讓病人到恢復室，沒想到病人忽然喘起來、呼吸不過來，只得再插管急救。但病人一旦拿掉原先的管子，便已造成氣管水腫，要再重新插管便不易放入，容易導致缺氧。因此若能一開始就監控好，確定麻藥全退，就能避免類似的事情。