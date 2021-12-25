世界神明聯誼會完美落幕 王金平下屆交棒心保和尚

高雄市政府和中華傳統宗教總會共同舉辦2021世界神明聯誼會今天上午舉行閉幕儀式，411家宮廟、51隊陣頭，共計上萬人參與，由佛光山住持心保和尚主持上供祈福法會，參與宮廟信眾坐滿佛陀紀念館菩提廣場，氣氛莊嚴而隆重。

宮廟陣頭今天上午7時許陸續進入佛陀紀念館內，不少團隊中有小朋友也跟著家人參與，信眾進到會場內與佛光山工作人員互道吉祥，法會開始前天空微微降下小雨，直到由中華傳統宗教總會副總會長暨北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶領的340人團隊入場，雨勢才逐漸趨緩。

中華傳統宗教總會長王金平、蔡咏鍀、高雄市副秘書長張家興、南投縣民政處長暨南投宮廟代表吳燕玲、高雄市議員吳利成等人出席，各陣頭發揮特色，有鑼鼓隊、三太子、宋江陣、黑白無常、儀隊等輪番上陣，近4小時隊伍才進場完畢。

王金平致詞表示，世界神明聯誼會今年第11次舉辦，在星雲大師號召下，全世界不分宗教齊聚在此，相互包容、認識，今年因疫情分流舉行，他擔任總會長已2屆到期，依法改選後大家推舉心保和尚擔任下屆總會長，期許未來有更多宗教團體參與、更加熱鬧。

張家興表示，星雲大師曾說過「異中求同，同中存異」，這也是世界神明聯誼會歷年舉辦最重要的精神，活動規模也越來越盛大，不僅是宗教聯誼交流平台，更是全球宗教藝術交流平台，感謝佛光山在城中城火災事件中為罹難者舉辦多場法會，超度罹難者也撫慰大眾心靈。