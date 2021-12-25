聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救「開花母蟹」 學者發動連署籲全年禁捕

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
現行法規規定每年8月16日至11月15日禁止捕捉抱卵母蟹，有政大學者有感於抱卵母蟹仍遭濫捕，日前在公共政策網路參與平台發起連署，盼全年禁捕。圖／新北市漁管處提供
現行法規規定每年8月16日至11月15日禁止捕捉抱卵母蟹，有政大學者有感於抱卵母蟹仍遭濫捕，日前在公共政策網路參與平台發起連署，盼全年禁捕。圖／新北市漁管處提供

前公視董事長、政大教育系副教授鄭同僚有感於抱卵母蟹遭濫捕，為搶救抱卵母蟹，他於日前在公共政策網路參與平台發起連署，盼農委會漁業署修改現行管制法規，改為全年禁捕，截至目前已近2800人附議。漁業署表示，將盡快邀集專家學者、產業界開會研議。

「抱卵母蟹」是指將受精卵抱於體外腹側的母蟹，而根據農委會漁業署「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，每年8月16日至11月15日，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側母蟹（俗稱開花母蟹）。

鄭同僚表示，他日前回到故鄉澎湖，在魚市場看見一整籃的抱卵母蟹待價而沽，覺得不可思議。他說，台灣近海螃蟹日漸枯竭，相較於兒時，現在已經很少看見螃蟹，卻在市場看到這些抱卵母蟹被提早獵殺，拿來賣錢，心痛的他，於是在公共政策網路平台發動連署，提議將法規改為全年禁捕。

他說，他最近搜尋相關文獻資料，有澳洲研究指出，10月到隔年1月間抓到的螃蟹，有5成懷孕，台灣研究也顯示至少有3成懷孕，因此如果只是在8月到11月禁捕，其餘時間捕到抱卵捕蟹的機率仍高。

鄭同僚強調，懷孕母蟹不像一般螃蟹肉質肥美，所以不好吃，並非漁民首選，卻仍遭濫捕，濫捕不只造成螃蟹數量減少，更影響整個海洋食物鏈，雖然螃蟹還不到滅絕的情況，但禁止獵殺母蟹是一個國家文明程度的展現，唯有保護好母蟹，才能讓海蟹，甚或海洋生態生生不息。

對此，漁業署副署長王正芳回應，漁業署將盡快邀集學界、產業界開會研議該議題，目前日期未定。

漁業署 農委會 漁民

延伸閱讀

南極研究船海功號搶救案 漁業署：依文資法保存

海功號拆除只限拆甲板以上 文化部會勘後其他喊停緩拆

50年海功號拆除走入歷史 首艘南極探險捕撈磷蝦研究船

漁民5年沒出海就取消船員證挨轟 漁業署：安全考量

相關新聞

低溫、大雨及強風特報連發 北台灣「更溼冷」恐低於10度

中央氣象局今天下午發布低溫、大雨及陸上強風3特報，冷氣團南下，明天至28日清晨全台都偏冷，尤其北部及東北部，因華南雲雨區...

魚刺千萬不要吞！婦脖子痛竟是魚刺刺進甲狀腺

高雄市一名婦人因脖子痛就醫，到醫院看內視鏡遍尋不到原因，直到義大醫院耳鼻喉科醫師以電腦斷層掃描，才找出插在左側甲狀腺的2...

到下周二高山有望下雪 公總示警「3路段」恐結冰注意安全

受到大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團南下影響，今晚到下周二清晨，北部2500公尺以上高山、其他地區3000公尺以上高山有機會下...

雙北、金門低溫特報！ 今晚至明天非常寒冷 恐跌破10度

中央氣象局發布低溫特報，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明天至下周二清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷...

影／玉山今晨飄雪了！鄭明典：難得清晰完整的玉山旗幟雲

中央氣象局長鄭明典在臉書分享玉山氣象站照片，他表示，玉山飄小雪。上午6時25分至上午6時37分飄雪。接著上午7時11分再度飄雪至上午7時15分。

濕冷持續到下周一！ 跨年元旦將有較冷空氣南下

今天起受大陸冷氣團影響，氣溫從上午起就會逐步下降，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，北部、東北部白天還有15-16度，到了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。