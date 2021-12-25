搶救「開花母蟹」 學者發動連署籲全年禁捕

前公視董事長、政大教育系副教授鄭同僚有感於抱卵母蟹遭濫捕，為搶救抱卵母蟹，他於日前在公共政策網路參與平台發起連署，盼農委會漁業署修改現行管制法規，改為全年禁捕，截至目前已近2800人附議。漁業署表示，將盡快邀集專家學者、產業界開會研議。

「抱卵母蟹」是指將受精卵抱於體外腹側的母蟹，而根據農委會漁業署「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，每年8月16日至11月15日，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側母蟹（俗稱開花母蟹）。

鄭同僚表示，他日前回到故鄉澎湖，在魚市場看見一整籃的抱卵母蟹待價而沽，覺得不可思議。他說，台灣近海螃蟹日漸枯竭，相較於兒時，現在已經很少看見螃蟹，卻在市場看到這些抱卵母蟹被提早獵殺，拿來賣錢，心痛的他，於是在公共政策網路平台發動連署，提議將法規改為全年禁捕。

他說，他最近搜尋相關文獻資料，有澳洲研究指出，10月到隔年1月間抓到的螃蟹，有5成懷孕，台灣研究也顯示至少有3成懷孕，因此如果只是在8月到11月禁捕，其餘時間捕到抱卵捕蟹的機率仍高。

鄭同僚強調，懷孕母蟹不像一般螃蟹肉質肥美，所以不好吃，並非漁民首選，卻仍遭濫捕，濫捕不只造成螃蟹數量減少，更影響整個海洋食物鏈，雖然螃蟹還不到滅絕的情況，但禁止獵殺母蟹是一個國家文明程度的展現，唯有保護好母蟹，才能讓海蟹，甚或海洋生態生生不息。

對此，漁業署副署長王正芳回應，漁業署將盡快邀集學界、產業界開會研議該議題，目前日期未定。