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113搶救受虐兒許願成功 女法醫尹莘玲感動最深的一次

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
民眾撥打113，成功搶救受虐兒，尹莘玲許願成功，這是救助受虐兒以來，感動最深的一次。本報資料照片
民眾撥打113，成功搶救受虐兒，尹莘玲許願成功，這是救助受虐兒以來，感動最深的一次。本報資料照片

「看到民眾通報113成功救出受虐兒，真的非常、非常開心。」致力救助受虐兒、有「尹柯南」之稱的高雄醫學大學附設醫院法醫病理科主任尹莘玲，她是台灣首位女法醫，於今年年中透過「聯合報」70周年許願活動，呼籲大家撥打113，一起搶救受虐兒，經過報導廣泛宣導，今年9月真的搶救了一名兩歲受虐男童，阻止了男童持續被虐，避免受虐致死的憾事發生，許願真的非常成功。

聯合報70周年發起許願活動，透過社會知名人士許下心願，希望對台灣社會有更好的改變。尹莘玲許下「希望所有人看到兒虐案例，都能主動撥打113」的心願。許願後沒多久，9月有民眾看到一名兩歲男童眼睛眼眶四周竟有黑眼圈，懷疑是兒虐事件，警覺性很高的立刻用手機偷拍，並打電話通報113，最後由社工師通知警方，一起把男童救出。

經警政調查，男童被媽媽的男性友人施虐，安置在高雄，由尹莘玲進行驗傷。她發現。男童除眼睛外，身體軀幹也有瘀傷，一旁的小兒科醫師更發現，男童左手無法動，經X光檢查證實手臂已經骨折，由X光影像研判，施虐人竟用擰毛巾的手法把男童左手臂擰斷。在場醫師十分憤怒與不捨，施虐者是用多大的力氣，才能把手擰斷？目前該事件已進入司法程序。

「不希望看到孩子受虐死亡。」尹莘玲說，搶救受虐兒一定要透過社政、警政、司法及熱心民眾一起通力合作。許願後出現的真實案例，是她宣導搶救兒虐多年來，「第一次看到大家一起搶救受虐兒，這是有成就感的一次」，顯見經媒體大力報導及民間宣導，已引起社會重視，民眾開始關注兒虐問題，這是很有效果的。

尹莘玲10月時門診中還遇到一起兒虐家暴事件。一名一歲受虐男童，在幼兒園被導師發現，男童背部有燙傷的痕跡，懷疑可能是兒虐事件，由社工師帶到診間驗傷時，男童媽媽也一起來。男童驗傷發現，背部燙傷是被菸蒂燙傷，證實被繼父虐待，因繼父有家暴紀錄，順口詢問男童媽媽要不要也驗一下，沒想到媽媽一口答應，確定也被先生家暴，最後協助媽媽申請保護令，並將媽媽與男童同時安置。

多年來，尹莘玲感受到兒虐影響小朋友一生，從嬰兒時期受虐開始，他們常常睡不好，還會大聲哭鬧，若父母自己也面臨被家暴而不敢照顧，這時會更加愛哭與無助。目前高醫附醫也針對受虐兒提供小兒精神科醫師及心理諮商師介入輔導，同時也會關懷受虐兒家中的其他成員，適時給予協助及輔導。

尹莘玲許願後，有許多響應人願意捐款或成為志工，協助預防兒虐事件。但尹莘玲說，高醫附醫已提供人力、財力等資源，也把每一名受虐兒當作是VIP提供治療，建議響應人可捐款至其他關心兒童保護的民間團體，或是擔任相關團體志工，救助更多受虐兒。如果發見疑似案件，立即撥打113最是關鍵。

尹莘玲說，非常感謝「聯合報」協助報導，讓大家關注兒虐並願意撥打113，及時拯救受虐兒童，她往後也會開始關注「老人虐待」。老人是成年人，社工不易介入處理，家內「老虐」可尋求家防中心協助，安養中心等家外的「老虐」可求助社會局老人福利科，關懷「老虐」極具挑戰，她將持續關注，也請大家一起關心。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

受虐兒 家暴 社工

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