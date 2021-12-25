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墾丁長灘飯店重返戰場 今耶誕節開幕已連兩天滿房

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁長灘休閒飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。 圖／長灘提供
墾丁長灘休閒飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。 圖／長灘提供

屏東縣車城鄉墾丁泊逸渡假酒店2018年因積欠銀行逾2億元，歷經6次法拍，去年由北部建商集團以2.23億元買下，因泊逸停業後無人看管，有值物品幾乎被搬空且設施遭破壞嚴重，業者斥資逾2億元、歷時年餘大整修，改名墾丁長灘休閒飯店，飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。

墾丁長灘休閒飯店的前身墾丁泊逸渡假酒店，2018年歇業後，因積欠銀行超過2億元被法院查封拍賣，當時地上9層、地下1層的旅館加上員工宿舍，首拍底價6.8億，市場都在觀望，到6度降價拍賣才以2.23億元拍出；買家的大股東是北部知名建商集團，斥資逾2億元大整修，重新規畫打造親子遊樂場，包括超大型兒童球池、兒童賽車場、戲水池等，號稱是「墾丁最大親子渡假樂園」。

長灘飯店有196間房間，採平價銷售策略；執行長蔡承憲說，長灘是恆春半島唯一同時擁有海港及沙灘的合法大型飯店，設計師為原飯店建築融入溫度，加入藝術與在地特色重新詮釋，柴城洋蔥文物館能讓旅客體驗恆春半島特產洋蔥的文化故事，再將藝術文創導入洋蔥植物染及洋蔥畫作，為旅行增添趣味。

他說，除了專為親子設計的兒童遊樂設施，鄰近海生館、福安宮、四重溪溫泉，步行即可抵達海口沙灘，享受豐富的海陸活動，是適合小朋友放電、爸爸媽媽放鬆和阿公阿嬤放空的親子渡假飯店；另可體驗恆春古城文化底蘊，並加入斯卡羅文化介紹行程，期待現代與古城文化能碰撞出和諧驚艷的火花。

墾丁長灘休閒飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。 圖／長灘提供
墾丁長灘休閒飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。 圖／長灘提供
墾丁長灘休閒飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。 圖／長灘提供
墾丁長灘休閒飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。 圖／長灘提供
墾丁長灘休閒飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。 圖／長灘提供
墾丁長灘休閒飯店主打「無敵海景第一排」、「墾丁最大親子渡假樂園」和平價策略，今天正式開幕，周六、日均滿房。 圖／長灘提供

墾丁 親子 酒店

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