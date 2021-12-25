魚刺千萬不要吞！婦脖子痛竟是魚刺刺進甲狀腺
高雄市一名婦人因脖子痛就醫，到醫院看內視鏡遍尋不到原因，直到義大醫院耳鼻喉科醫師以電腦斷層掃描，才找出插在左側甲狀腺的2公分魚刺，因魚刺接近大血管有致死風險，最後開刀摘除已嚴重受損的左側甲狀腺並取出魚刺，目前婦人恢復良好。
義大醫院耳鼻喉部耳科主任王建忠表示，婦人因脖子左側紅腫與喉嚨痛到門診就醫，檢查後並沒有桃腺發炎等感冒症狀，婦人才想起10天前有吞進魚刺，之後左邊脖子一壓就痛，醫師以內視鏡查看婦人的咽喉、食道、舌根等部位還是沒看到魚刺，再安排電腦斷層檢查。
王建忠表示，電腦斷層影像發現魚刺疑似從食道穿刺進左側甲狀腺，因頸部有大量血管，一不小心有可能造成大出血、感染，決定進行手術，從脖子往甲狀腺找到魚刺，魚刺已埋入左側甲狀腺造成嚴重受損，不得已決定犧牲左側甲狀腺，因還有右側甲狀腺，不至於影響功能。
婦人住院5天後恢復良好出院，後續返院抽血檢查，甲狀腺狀況一切正常。王建忠指出，魚刺穿刺到甲狀腺的病例其實少見，較常卡在食道等部位。
王建忠提醒，民眾如果誤吞魚刺，千萬不要以吞大量販或吃醋酸等方式解決，應及時就醫取出，避免魚刺哽喉再移位到其他重要器官，造成嚴重感染、縱膈腔炎等，致死率可達5成，不得不慎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言