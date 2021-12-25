到下周二高山有望下雪 公總示警「3路段」恐結冰注意安全

受到大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團南下影響，今晚到下周二清晨，北部2500公尺以上高山、其他地區3000公尺以上高山有機會下雪，交通部公路總局示警三高山道路不排除有降雪及結冰情形，提醒用路人行經該路段時注意行車安全。

公總說，注意路段包含台7甲線中橫公路宜蘭支線（啞口45K-梨山74K）、台8線中橫公路（梨山80K-慈恩132K）、台14甲線合歡山公路（翠峰18K-大禹嶺41K）。

公路說，特別籲請用路人留意上述路線管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，依據氣象局最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息。

公總說，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

公總說，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊車輛通行，或進而預警性封閉等作為，由於強烈大陸冷氣團侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規畫行程。