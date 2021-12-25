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交通部優化16自行車路線 明年1月3日起打卡體驗抽大獎
交通部觀光局推廣全台16條多元自行車路線，今日於新竹縣峨眉湖畔舉辦「2022台灣新騎跡多元自行車道發布會」，宣布2022多元自行車路線系列第一波活動「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」將於2022年1月3日開騎，邀請民眾玩騎16條多元自行車路線，發掘在地經典美食和旅遊景點。
交通部長王國材指出，交通部繼2018年完成環島一號線及25條環支線後，2020至2024年再推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，投入28億元預算優化環島自行車道，包含改善標誌標線、欄杆加高、車道鋪面整理等，經過2年施工，今天公布16條親民的自行車道。
王國材表示，16條路線依特色分成濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳線及離島型等6大類型供旅客選擇，今年是自行車旅遊年，受疫情影響許多活動停擺，自行車旅遊是環保減碳的重要措施，未來將持續推動自行車觀光，明年也是自行車旅遊年。
交通部觀光局長張錫聰表示，以前推廣騎自行車都是辦競速比賽，這次透過推廣16條大眾化多元自行車道，無論在自車道設計、驛站、網站等配套措施都有做好，邀請大家一邊騎車一邊旅遊，促進小鎮觀光，明年起每年都會辦自行車旅遊節，帶動悠閒旅遊活動。
交通部觀光局推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，明年1月3日起至4月30日，民眾騎乘任1條自行車多元路線，並藉由「環騎圓夢App」或其他可記錄移動路徑的App軟體，將騎乘路徑紀錄軌跡上傳至個人臉書或Instagram，標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」公開發布後，可到國家風景區旅遊服務中心領取專屬紀念認證勳章，還有機會抽大獎，獎項包含現金3萬元、高級自行車及知名運動用品店禮物卡等。
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