快訊

本土+0！ 境外18例 自美國、越南等8國入境

獨／台商注意！上海新規擾亂航班 明起松山、高雄飛浦東暫停載客到明年2月3日

金門力推行動支付 耶誕假期辦行銷市集民眾逛街免帶錢

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金城鎮後浦小鎮，特別在聖誕節假期，舉辦一連3天的行銷市集，現場相當熱鬧。圖／讀者提供
金門縣金城鎮後浦小鎮，特別在聖誕節假期，舉辦一連3天的行銷市集，現場相當熱鬧。圖／讀者提供

甫獲得全國故事商圈前三名的金門縣金城鎮後浦小鎮，特別在聖誕節假期，舉辦一連3天的行銷市集，除增添了聖誕佳節的快樂氛圍外，也期待能帶動商圈買氣，讓在疫情期間受到衝擊的商家，能夠看到景氣復甦的希望，吸引不少民眾到場同樂。

這場行銷市集活動，從昨晚平安夜開始將至12月26日晚上八時止，一連三天在金門最有名的金門鎮總兵署前廣場及後浦十六藝文特區「雙主場」熱鬧登場，由於正值聖誕佳節，也吸引了許多的文創與特色業者、在地美食、小農特產等人氣攤位登記參加設攤，讓活動攤位更加多元與豐富。

昨天的活動開幕儀式並由金門縣政府建設處處長陳祥麟、金城鎮長李誠智、金城鎮代表主席陳天成、後浦商圈理事長吳伯揚等人，與金門在地極富特色的公揹婆表演團隊，一起熱熱鬧鬧的自後浦十六藝文特區出發，並由繞街隊伍發送給沿途的商家聖誕小禮，讓收到禮物的店家也都能感受到快樂的聖誕節氣氛。

遊街隊伍並在抵達總兵署前廣場舞台後，進行了聖歌吟唱與聖誕點燈的開幕儀式，也讓三天的市集活動正式揭開序幕。

金門縣政府建設處表示，此次活動攤位有近30攤，並都有提供行動支付的消費方式，讓所有消費者來到市集，不帶現金就能逛街消費。

此次活動更安排親子薑餅屋DIY體驗、千錘百練金工DIY體驗、歌唱表演、中央五倍券放大兌換抽獎等加碼促銷，另外在學學生領取祈願卡，並至市集內任一攤位消費且不限金額並核蓋攤位專用章，即有機會獲得最高10000元的購物金，以及在市集活動攤位消費滿100元即可獲得數位點數1點，滿2點可進行博狀元體驗一次，最高可獲得6600元的市集消費點數，可於市集消費抵用。

另外活動也有安排聖誕老公公於總兵署前的聖誕樹，與所有遊客合影留念，歡迎大家在周末假日的午後，前往總兵署前廣場及十六藝文特區走走消費，享受美好的假期。

行銷市集，現場活動攤位有近30攤，還可以行動支付讓所有消費者來到市集，不帶現金就能逛街消費。圖／讀者提供
行銷市集，現場活動攤位有近30攤，還可以行動支付讓所有消費者來到市集，不帶現金就能逛街消費。圖／讀者提供
行銷市集昨晚辦盛大的開幕活動，現場飄散歡樂耶誕風。圖／讀者提供
行銷市集昨晚辦盛大的開幕活動，現場飄散歡樂耶誕風。圖／讀者提供
活動由金門縣政府建設處處長陳祥麟（右）、金城鎮長李誠智（左）、金城鎮代表主席陳天成（中）等人，與金門在地極富特色的公揹婆表演團隊，一起繞街發送給沿途的商家聖誕小禮。圖／讀者提供
活動由金門縣政府建設處處長陳祥麟（右）、金城鎮長李誠智（左）、金城鎮代表主席陳天成（中）等人，與金門在地極富特色的公揹婆表演團隊，一起繞街發送給沿途的商家聖誕小禮。圖／讀者提供

金門 藝文特區 聖誕節

延伸閱讀

越夜越美麗！夜遊充滿耶誕歡樂風的金門金城石雕公園

金門縣府辦身心障礙者平權活動 盼共創和諧友善社會

歡慶耶誕節 金門牛排業者請弱勢家庭親子看電影

雙北、金門低溫特報！ 今晚至明天非常寒冷 恐跌破10度

相關新聞

雙北、金門低溫特報！ 今晚至明天非常寒冷 恐跌破10度

中央氣象局發布低溫特報，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明天至下周二清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷...

影／玉山今晨飄雪了！鄭明典：難得清晰完整的玉山旗幟雲

中央氣象局長鄭明典在臉書分享玉山氣象站照片，他表示，玉山飄小雪。上午6時25分至上午6時37分飄雪。接著上午7時11分再度飄雪至上午7時15分。

濕冷持續到下周一！ 跨年元旦將有較冷空氣南下

今天起受大陸冷氣團影響，氣溫從上午起就會逐步下降，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，北部、東北部白天還有15-16度，到了...

終於有了！中山高五楊高架唯一 楊梅休息站下午3點啟用

國道1號（中山高）新建楊梅休息站提前完工，今天下午3點啟用，也是五楊高架唯一的休息站，駕駛人和乘客以後不需要再衝到國道警...

金門力推行動支付 耶誕假期辦行銷市集民眾逛街免帶錢

甫獲得全國故事商圈前三名的金門縣金城鎮後浦小鎮，特別在聖誕節假期，舉辦一連3天的行銷市集，除增添了聖誕佳節的快樂氛圍外，...

台東鸞山梅花綻放 元旦假期盛開高峰期

台東近日溫差變化大，促使梅子產區的延平鄉鸞山山區梅花開始綻放，雪白花海綻放山頭，完如下雪般。今天假日吸引不少遊客上山賞梅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。