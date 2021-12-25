金門力推行動支付 耶誕假期辦行銷市集民眾逛街免帶錢

甫獲得全國故事商圈前三名的金門縣金城鎮後浦小鎮，特別在聖誕節假期，舉辦一連3天的行銷市集，除增添了聖誕佳節的快樂氛圍外，也期待能帶動商圈買氣，讓在疫情期間受到衝擊的商家，能夠看到景氣復甦的希望，吸引不少民眾到場同樂。

這場行銷市集活動，從昨晚平安夜開始將至12月26日晚上八時止，一連三天在金門最有名的金門鎮總兵署前廣場及後浦十六藝文特區「雙主場」熱鬧登場，由於正值聖誕佳節，也吸引了許多的文創與特色業者、在地美食、小農特產等人氣攤位登記參加設攤，讓活動攤位更加多元與豐富。

昨天的活動開幕儀式並由金門縣政府建設處處長陳祥麟、金城鎮長李誠智、金城鎮代表主席陳天成、後浦商圈理事長吳伯揚等人，與金門在地極富特色的公揹婆表演團隊，一起熱熱鬧鬧的自後浦十六藝文特區出發，並由繞街隊伍發送給沿途的商家聖誕小禮，讓收到禮物的店家也都能感受到快樂的聖誕節氣氛。

遊街隊伍並在抵達總兵署前廣場舞台後，進行了聖歌吟唱與聖誕點燈的開幕儀式，也讓三天的市集活動正式揭開序幕。

金門縣政府建設處表示，此次活動攤位有近30攤，並都有提供行動支付的消費方式，讓所有消費者來到市集，不帶現金就能逛街消費。

此次活動更安排親子薑餅屋DIY體驗、千錘百練金工DIY體驗、歌唱表演、中央五倍券放大兌換抽獎等加碼促銷，另外在學學生領取祈願卡，並至市集內任一攤位消費且不限金額並核蓋攤位專用章，即有機會獲得最高10000元的購物金，以及在市集活動攤位消費滿100元即可獲得數位點數1點，滿2點可進行博狀元體驗一次，最高可獲得6600元的市集消費點數，可於市集消費抵用。