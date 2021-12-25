合歡山追雪即將開跑 昆陽派出所升級安全更有保障
最近大陸冷氣團南下，濕度、溫度條件配合佳，台灣高山地區都有機會降雪。國內賞雪勝地合歡山已有遊客迫不及待追雪，但交通和緊急醫療是雪季期間兩大難題，南投縣政府剛完成昆陽派出所整修，將在雪季派上用場，警方和醫療團隊進駐並提供熱水和無障礙廁所，讓雪季期間安全救護更有保障。
昆陽派出所海拔3070公尺原是國內最高的派出所，已經裁撤20年。合歡山獲國際暗空公園認證後，南投縣府計畫翻修昆陽派出所改為多功能遊客中心，並在年中動工修繕派出所外觀和防水工程，趕在12月完工。
南投縣觀光處表示，昆陽是除了視野景觀佳，還有派出所、停車場、公廁等重要設施。昆陽派出所裁撤後，建築老舊屋頂破損、門窗及廁所設施故障，相當可惜。縣府爭取觀光局補助450萬元，整修屋頂及內外牆壁、門窗及油漆並增設無障礙設施，同時提供熱水，希望派出所轉型，和鳶峰成為國內觀星和環境教育服務兩大重要平台。
昆陽派出所已在最近修繕完成，就會在雪季期間作為警力和醫療團隊進駐據點，發揮功能。今年雪季合歡山預計吸引大批遊客，路面積雪結冰影響交通，昆陽派出所可提供警力機動配置功能，對疏導車流和排除故障車輛幫助相當大。
而埔基醫院也將從元旦啟動合歡山「觀光地區急診救護醫療站」計畫，設置昆陽醫療站，提供每周六、日和國定假日24小時，全天候醫師駐診服務和急診作業且配置救護車，由站內值班司機和護理人員出勤，以提高急病患到院前緊急救護及後送醫療服務，提升雪季期間合歡山緊急救護效率。
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