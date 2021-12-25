快訊

本土+0！ 境外18例 自美國、越南等8國入境

獨／台商注意！上海新規擾亂航班 明起松山、高雄飛浦東暫停載客到明年2月3日

合歡山追雪即將開跑 昆陽派出所升級安全更有保障

聯合報 / 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
玉山北峰今天清晨降雪，玉山氣象站地面銀妝素裹，喜迎銀色耶誕。圖／氣象局提供
玉山北峰今天清晨降雪，玉山氣象站地面銀妝素裹，喜迎銀色耶誕。圖／氣象局提供

最近大陸冷氣團南下，濕度、溫度條件配合佳，台灣高山地區都有機會降雪。國內賞雪勝地合歡山已有遊客迫不及待追雪，但交通和緊急醫療是雪季期間兩大難題，南投縣政府剛完成昆陽派出所整修，將在雪季派上用場，警方和醫療團隊進駐並提供熱水和無障礙廁所，讓雪季期間安全救護更有保障。

昆陽派出所海拔3070公尺原是國內最高的派出所，已經裁撤20年。合歡山獲國際暗空公園認證後，南投縣府計畫翻修昆陽派出所改為多功能遊客中心，並在年中動工修繕派出所外觀和防水工程，趕在12月完工。

南投縣觀光處表示，昆陽是除了視野景觀佳，還有派出所、停車場、公廁等重要設施。昆陽派出所裁撤後，建築老舊屋頂破損、門窗及廁所設施故障，相當可惜。縣府爭取觀光局補助450萬元，整修屋頂及內外牆壁、門窗及油漆並增設無障礙設施，同時提供熱水，希望派出所轉型，和鳶峰成為國內觀星和環境教育服務兩大重要平台。

昆陽派出所已在最近修繕完成，就會在雪季期間作為警力和醫療團隊進駐據點，發揮功能。今年雪季合歡山預計吸引大批遊客，路面積雪結冰影響交通，昆陽派出所可提供警力機動配置功能，對疏導車流和排除故障車輛幫助相當大。

而埔基醫院也將從元旦啟動合歡山「觀光地區急診救護醫療站」計畫，設置昆陽醫療站，提供每周六、日和國定假日24小時，全天候醫師駐診服務和急診作業且配置救護車，由站內值班司機和護理人員出勤，以提高急病患到院前緊急救護及後送醫療服務，提升雪季期間合歡山緊急救護效率。

昆陽派出所重新整修，提供熱水、電源，警方和醫療團隊進駐協助雪季勤務。圖／南投縣政府提供
昆陽派出所重新整修，提供熱水、電源，警方和醫療團隊進駐協助雪季勤務。圖／南投縣政府提供
昆陽派出所重新整修，提供熱水、電源，警方和醫療團隊進駐協助雪季勤務。圖／南投縣政府提供
昆陽派出所重新整修，提供熱水、電源，警方和醫療團隊進駐協助雪季勤務。圖／南投縣政府提供
昆陽派出所重新整修，提供熱水、電源，警方和醫療團隊進駐協助雪季勤務。圖／南投縣政府提供
昆陽派出所重新整修，提供熱水、電源，警方和醫療團隊進駐協助雪季勤務。圖／南投縣政府提供

合歡山 南投

延伸閱讀

影／玉山主峰、北峰今晨三度降雪 山友喜迎銀色耶誕

元旦連假合歡山清境農場車多 公路總局籲早上山

追雪注意！合歡山有望銀色耶誕 這些車管制禁入

入冬首見！合歡山亮降雪符號 可望迎來銀色耶誕

相關新聞

雙北、金門低溫特報！ 今晚至明天非常寒冷 恐跌破10度

中央氣象局發布低溫特報，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明天至下周二清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷...

影／玉山今晨飄雪了！鄭明典：難得清晰完整的玉山旗幟雲

中央氣象局長鄭明典在臉書分享玉山氣象站照片，他表示，玉山飄小雪。上午6時25分至上午6時37分飄雪。接著上午7時11分再度飄雪至上午7時15分。

濕冷持續到下周一！ 跨年元旦將有較冷空氣南下

今天起受大陸冷氣團影響，氣溫從上午起就會逐步下降，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，北部、東北部白天還有15-16度，到了...

終於有了！中山高五楊高架唯一 楊梅休息站下午3點啟用

國道1號（中山高）新建楊梅休息站提前完工，今天下午3點啟用，也是五楊高架唯一的休息站，駕駛人和乘客以後不需要再衝到國道警...

金門力推行動支付 耶誕假期辦行銷市集民眾逛街免帶錢

甫獲得全國故事商圈前三名的金門縣金城鎮後浦小鎮，特別在聖誕節假期，舉辦一連3天的行銷市集，除增添了聖誕佳節的快樂氛圍外，...

台東鸞山梅花綻放 元旦假期盛開高峰期

台東近日溫差變化大，促使梅子產區的延平鄉鸞山山區梅花開始綻放，雪白花海綻放山頭，完如下雪般。今天假日吸引不少遊客上山賞梅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。