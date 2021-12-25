東北角首辦「龜山朝日」！新北民宿「住2送1」同迎曙光

因疫情影響，近兩年國內外旅遊人次銳減，觀光業大受衝擊，為此，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，結合大東北角觀光圈產業，特別於12/31至明年1/27舉辦「2021-22東北角產業跨年迎新─虎躍111」活動，除了首次舉行「龜山朝日」，還有首次民間自辦的「生態跨年」、「鼓動元氣迎日出」，各家觀光業者也端出優惠迎客，期待早日揮別疫情，重迎觀光曙光。

東北角管理處處長馬惠達表示，觀光業這兩年受疫情影響，經濟產值大幅降低，管理處與大東北角觀光圈業者一起投入資源，除了提升國旅品質和亮點，也在歲末年終攜手合作規劃「生態跨年晚會」，以及首次舉辦的「龜山朝日」等活動，為迎接2022年新客源做準備，也帶動後疫情時代地方經濟的發展。

系列活動將從12/31晚上9點於宜蘭「頭城休閒農場」登場，「生態跨年晚會」有音樂演奏、原住民帶動舞蹈、生態金頭腦闖關、抽獎、火舞、送牛迎虎跨年儀式、煙火施放等，農場開放前50組民眾參加，採預約報名制，雙人同行699元，可洽：03-9772222。

元旦1/1當天，則同時舉辦4場「鼓動元氣迎日出」活動，包括管理處主辦的「龜山朝日」，於宜蘭頭城外澳服務區展開，上午5點開始發送111名清水地熱劵、600杯薑母茶，送完為止；5點30分管弦音樂演唱會揭開序幕，預計當天日出時間為6點37分，屆時將有鼓藝安山海節目，帶領民眾一起迎接111年第一道曙光。

此外，還有3場民間業者自辦的迎日出活動。新北市瑞芳祈堂路的六坑斜坡索道，有新北市民宿發展協會發起的「齊鼓祈鼓迎日出․種希望」，日出約落在06：38，現場會發放111顆「黃金虎皮蘭」，寓意新年開春，聚財納福。福容飯店福隆店也有「擊鼓迎新晨光祈福」，上午7點擊鼓迎日出，並發放祈福卡，讓旅客寫下新年願望，懸掛在祈願樹上。頭城馥森里山日出約06：37，06:25~06:45在里山之眼將擊鼓迎龜山日出，希望藉山海能量，為土地、生態獻上最深的感謝與祝福。

東北角管理處指出，大東北角觀光圈業者於1/3~27也推出「新年走春開優惠」專案，包括新北市民宿發展協會合作店家，平日住宿買二晚送一晚；龍洞四季灣平日兩人房2022元；藍灣海濱休憩園區門票可全額抵用園區咖啡廳消費；馥森里山「返山聽心」專案兩人成行7,920元起，含一泊三食。

頭城休閒農場平日一泊二食，第二晚對折；藏酒酒莊贏得法國巴黎釀酒大獎｢龜山朝日金棗酒｣雙瓶優惠價1,100元、五倍券購買商品滿3,000元送櫻花蝦XO醬一罐；廢墟餐廳兩人消費即送手作木湯匙體驗；官老爺休閒農場購買產品及體驗活動、滿千元送百元產品；牛頭司耕牛小學堂拍照打卡送小方巾等。