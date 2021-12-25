這28天「宜出行」！ 晶華酒店住4千、再贈2千消費金

華人社會中，多習於遵循農民曆行事，台北晶華酒店幾年前就把農民曆中「宜嫁娶」的平日挑選出來，推出「幸福年曆、婚宴好價日」專案；新的年度則將這個概念移到住房專案，在2022年1到3月挑出28個「宜出行」的好日子，推出「幸福年曆．出遊好價日」住房專案，兩人同行每房4,000元，再加贈2,000元飯店消費金。

農民曆上的「宜出行」，是指適合旅行、出遊的日子，晶華鼓勵消費者在這些最佳旅遊日來場城市小旅行，用4,000元入住精緻客房、再好好利用酒店贈送的2,000元消費金，享受一場連續6年獲得世界SPA大獎的沐蘭療程、或是前往館內的中、西、日式餐廳大快朵頤，消費者可以提前規劃假期，打造聰明消費的城市之旅。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，在邊境未完全開放之前，台北市觀光商務飯店的周一至周五仍然只有20%至30%的住房率，飯店必須提出創意的提案、吸引國人平日入住，「幸福年曆．出遊好價日」住房專案的設計初衷，是要創造消費者與飯店雙贏的局面，消費者可用超值的價格、享受到五星級的軟硬體服務，飯店也可以有效的運用平日的空房、提高坪效與產值，達到營收最大化的目標。

為確保房客的衛生安全，台北晶華酒店持續嚴格執行防疫措施，包括於公共區域所有的空調出風口安裝「UVC滅菌空氣清淨設備」，隨時提供顧客安心清淨的空氣品質，大門口配備有美國軍用等級的「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢，全館落實實聯制、出入口均設有全自動酒精消毒機等。