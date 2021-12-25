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高雄跨年3場晚會設交管 警方動員千餘警力戒備

聯合報 / 記者林保光／即時報導
五月天世運主場館跨年演唱會交管措施圖。圖／高雄市警局提供
五月天世運主場館跨年演唱會交管措施圖。圖／高雄市警局提供

高雄市2022年跨年夜有3場吸引民眾的晚會及施放焰活動，除了高雄市政府在流行音樂中心及高雄港棧庫區，首創全國雙舞台跨年晚會、五月天在世運主場館演唱會，義大世界也有888秒跨年焰火秀，高雄市警局將動員上千警力維護交通及防搶、防竊，並在各場館周遭道路設交管，民眾參加跨年活動得遵守警方管制施。

高雄市警局表示，蓬萊、高流雙舞台跨年晚會周邊道路，自12月31日中午12時起，到明年1月1日凌晨2時，將實施三階段交通管制，管制範圍包括鼓山一路、北端街以東、七賢路、光復街、北斗街以南、河東路、市中一路、成功一路、永平路以西、青年路、臨海新路以北。

五月天演唱會在12月31日下午4時至1月1日凌晨2時30分，世運大道管制車輛通行。

警方另因應義大世界跨年焰火秀，12月31晚間8時起，對義大世界周遭道路，啟動三階段交通管制措施。進場前的第一階段交通管制措施，在義大世界停車場車位已滿，管制自小客車進入；散場時的第二階段，從1月1日凌晨零時至凌晨1時，僅供接駁車及機車離場，第三階段1月1日凌晨1時至2時才供自小客車離場。

高雄市警局表示，將動員制服警力1257人、便衣警力162人及義交379人，共1798名警力，針對各重要道路疏導交通，並加強各活動會場內外、捷運、輕軌車廂及站體制服及便衣員警防搶、防竊。警方盼民眾多搭乘大眾運輸到各會場，在散場時務必遵守警方疏導措施。

高雄市蓬萊、高流雙舞台跨年會晚交管措施圖。圖／高雄市警局提供
高雄市蓬萊、高流雙舞台跨年會晚交管措施圖。圖／高雄市警局提供
義大世界跨年焰火秀交管圖。圖／高雄市警局提供
義大世界跨年焰火秀交管圖。圖／高雄市警局提供

義大世界 跨年晚會 高雄市

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