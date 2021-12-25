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高山茶都嘉義登場 陳郁秀：茶文化、品牌是台灣命脈

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，牽牛花長廊具特色，吸引一波波遊客品茗、逛市集。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，牽牛花長廊具特色，吸引一波波遊客品茗、逛市集。記者魯永明／攝影

2021高山茶都．嘉義上午在中埔農會金蘭分部盛大開幕，縣長翁章梁攜手主持人黃子佼、台灣最萌黑熊人偶「Duma」開場，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色，吸引一波波遊客品茗、逛市集；公視董事長陳郁秀以甫下片熱播「茶金」劇為例，讚賞高山茶都嘉義揚名國際，茶文化、品牌是台灣命脈。

高山茶都活動為期9天，將持續到明年1月2日止，以「茶：設計」為主題，由國內外藝術家以不同形式設計場館，展現藝術融人茶文化獨特風貌。開幕適逢耶誕節，部分茶席及青農聯誼會攤位充滿濃濃歡樂耶誕氛圍；會場2輛各千萬元以上古董轎車吸睛，翁章梁搭乘1951年賓士W187 220A進場。

翁章梁、立委陳明文、公視董事長陳郁秀、中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲、黃子佼，由小小泡茶師司茶，品味阿里山烏龍香；室外茶席5大茶區：太和、瑞里、隙頂、石棹、瑞峰，用在地竹子花草等佈置吸睛，吸引遊客品茗；隙頂榮獲十大傑出農村婦女羅秀梅親自司茶。

去年地主中埔農會用在地農產絲瓜絡，打造絲瓜絡隧道，今年農會總幹事李碧雲巧思創意，打造牽牛花長廊，搭配絲瓜絡隔板，規畫歐式風格咖啡區，以及日式風格品茗茶區，讓人驚豔。「小茶館」推出每日限量販售、以Duma為主角演繹五大「茶人日常」的紀念品茗杯。農業處規畫茶及咖啡展館，提供知性場域。

六大主題場館與在地藝術家合作，「茶x歲月」、「茶×藝術空間」、「午茶x花」、「茶x音樂」分別打造現覺聽覺餐宴質感空間，另展出韓國藝術家宋周妍「青馨水房」，還有最萌代言人Duma專屬主題館「讀讀小茶屋」。

11大主題設計場域、23場茶文化展演、超過140席在地人文特白交融茶席體驗，除茶葉及相關茶產業商品展售，還有農特產，活動內容請上「2021高山茶都．嘉義」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/2021chiayitea查詢。

2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色，會場2輛各千萬元以上古董轎車吸睛。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色，會場2輛各千萬元以上古董轎車吸睛。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，牽牛花長廊具特色，吸引一波波遊客品茗、逛市集。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，牽牛花長廊具特色，吸引一波波遊客品茗、逛市集。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色，吸引一波波遊客品茗、逛市集。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色，吸引一波波遊客品茗、逛市集。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，縣長翁章梁、立委陳明文、公視董事長陳郁秀、中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲、黃子佼，由小小泡茶師司茶，品味阿里山烏龍香。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，縣長翁章梁、立委陳明文、公視董事長陳郁秀、中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲、黃子佼，由小小泡茶師司茶，品味阿里山烏龍香。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，縣長翁章梁攜手主持人黃子佼、台灣最萌黑熊人偶「Duma」開場，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，縣長翁章梁攜手主持人黃子佼、台灣最萌黑熊人偶「Duma」開場，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色。記者魯永明／攝影
2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，縣長翁章梁攜手主持人黃子佼、台灣最萌黑熊人偶「Duma」開場。記者魯永明／攝影
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2021高山茶都．嘉義，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，縣長翁章梁攜手主持人黃子佼、台灣最萌黑熊人偶「Duma」開場，11個茶主題館、茶席、牽牛花長廊等各具特色。記者魯永明／攝影

農會 中埔 翁章梁

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