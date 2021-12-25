注意！全台最低海拔「二寮觀日出」 元旦管制汽車進入

全台海拔最低日出雲海美景台南市左鎮區二寮里，台南市府跨年三部曲「二寮觀日出」活動聲名大噪，近2年市府雖不再舉辦跨年三部曲活動，但仍有許多民眾在元旦凌晨自發前往觀日出，為因應2022年元旦二寮觀日出所湧現的人車，左鎮區公所公告從2022年1月1日0時起至9時止，自左鎮區岡林派出所前（南171線8K處）至柑子園路段（南171線5.5K處）實施交通管制，除機車、當地居民及公務車輛外，四輪以上汽車均禁止進入，以維護該路段交通順暢。

西拉雅風管處在觀日平台的修繕工程，加上疫情期間以鐵皮封起，工程也已完工，增加無障礙坡道及無障礙廁所，方便肢體障礙人士前往觀景，但元旦已不再舉辦活動，而改辦景色較美的夏日音樂會，因此提醒遊客元旦前往觀日出時，要注意安全；另平台也禁止野炊、烤肉及露營，請民眾配合。

新化警方表示，依據往年經驗，民眾會將車輛停在放在岡林派出所至柑仔園路段，然山路狹隘人潮多，停車空間又少，民眾常將車輛停於山路兩旁以致無法雙向通車，造成交通雍塞，若有事故發生恐救援不易。

有鑑於此，請開車至二寮觀日出民眾配合將車輛停放在南168及171線道路旁，攜帶照明工具步行上觀日平台觀日出，並配合新化分局員警指揮疏導調度，以維持車流順暢及民眾交通安全。