歲末倒數瘋跨年 桃設交通管制 疏導車流

2021進入尾聲，桃園跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，由於會場可容納3萬名觀眾，市府為疏導人車，針對周邊道路規劃了3階段交通管制，管制期間禁止一般車輛通行停放。

桃園市政府為疏導跨年人潮，機場捷運從今年歲末至明年元旦不打烊，同時也加開桃園火車站往返高鐵站、中壢火車站往返機場捷運A21站的接駁車，針對自行前往會場的民眾，則由警方實施交通管制。

桃園警方表示，交通管制共分三階段，第一階段為高鐵站前東路一段（青山路至領航南路三段區間）自31日下午3時起禁止通行，第二階段是高鐵站前路、高鐵站前西路一段、領航南路三段靠近會場側道路封閉，以及青山路雙向禁止通行，第三階段則增加領航南路三段（高鐵站前東路至高鐵站前西路）禁止一般車輛通行，管制預計明年元旦凌晨1時全部解除。