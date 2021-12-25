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歲末倒數瘋跨年 桃設交通管制 疏導車流

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
「2022 Meet遇見桃園跨年晚會」再過6天就在桃園高鐵站前廣場登場，現場將有主持人黃子佼、宇珊和歌手畢書盡等人陪大家嗨整晚。本報資料照片
「2022 Meet遇見桃園跨年晚會」再過6天就在桃園高鐵站前廣場登場，現場將有主持人黃子佼、宇珊和歌手畢書盡等人陪大家嗨整晚。本報資料照片

2021進入尾聲，桃園跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，由於會場可容納3萬名觀眾，市府為疏導人車，針對周邊道路規劃了3階段交通管制，管制期間禁止一般車輛通行停放。

桃園市政府為疏導跨年人潮，機場捷運從今年歲末至明年元旦不打烊，同時也加開桃園火車站往返高鐵站、中壢火車站往返機場捷運A21站的接駁車，針對自行前往會場的民眾，則由警方實施交通管制。

桃園警方表示，交通管制共分三階段，第一階段為高鐵站前東路一段（青山路至領航南路三段區間）自31日下午3時起禁止通行，第二階段是高鐵站前路、高鐵站前西路一段、領航南路三段靠近會場側道路封閉，以及青山路雙向禁止通行，第三階段則增加領航南路三段（高鐵站前東路至高鐵站前西路）禁止一般車輛通行，管制預計明年元旦凌晨1時全部解除。

警方表示，管制期間除禁止一般車輛通行，管制區內停車格及路邊也禁止停車，管制期間若有車輛停留，將強制移置。

「2022 Meet遇見桃園跨年晚會」再過6天就在桃園高鐵站前廣場登場，桃園市政府為疏導人車，規劃多種交通配套措施，現場也將實施交通管制。圖／警方提供
「2022 Meet遇見桃園跨年晚會」再過6天就在桃園高鐵站前廣場登場，桃園市政府為疏導人車，規劃多種交通配套措施，現場也將實施交通管制。圖／警方提供

高鐵 機場捷運 桃園

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