屏東落山風藝術季登場 帶你進入風動的奇幻世界

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」吹起，將「風」融入藝術創作的2021年落山風藝術季，今天在車城鄉海口港登場，今年以「萬種風情」為主題，展出18件大型風動裝置藝術品，觀賞的遊客形容彷如進入落山風的奇幻世界，感受風動的創意及驚喜；明年元旦下午有來自太陽劇團張逸軍團隊乘風演出、午後市集等，縣府邀民眾來屏東「羨海風、迺藝術季」。

縣府觀光傳暨國際事務處長鄞鳳蘭說，季節性的強風，造就恆春半島不同的風光、風景與風情；從25日起至明年3月1日落山風藝術季，18件大型地景裝置座落在海口港沙灘與「看海美術館」，在山海交滙處，等風吹來的瞬間，穿過作品留下風的線索；等人走近的時刻，可體驗裝置與風的感官互動，借無形的風，傳達有形的創意，將一萬種風的情調、情景，揉合成與山海沙地共生的作品。

今年推出的大型裝置藝術中，邀請到竹工藝設計大師范承宗創作大型作品「風來了」，他曾在2019台灣燈會創作「帆城」，獲得義大利國際設計大獎（A'design award 2019）鐵獎、德國紅點品牌及傳達設計大獎；他設計的「風來了」，運用傳統竹鷹架搭建技術在海口築出一座有如羅馬競技場的空間裝置，結構間裝設的圓形金屬葉片會隨風旋轉，帶來如同懷舊童玩的響動，觸動民眾情懷。

曾為2019台灣設計展「超級南」設計的藝術家朱志康，特別創作佇立在海邊的教堂，這是後疫情時代來自海上的祝福，經由海風，在這個海邊教堂匯集；「風之舞」形塑熱氣流交互的類呼吸作用，描述和呼應國境之南特殊的地理位置和季節性氣旋作用所形成落山風的特殊形態；「我心中的傍晚黃昏」伴隨著落日、風、海洋，透過轉動的風扇，捕捉到心中獨一無二傍晚時刻；「珊弧·山瑚」作品表現海底珊瑚美麗的變幻樣態與純淨光澤，色彩則是與其互動的人們與光，相互共生而成的繽紛。