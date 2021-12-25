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影／玉山主峰、北峰今晨三度降雪 山友喜迎銀色耶誕

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山今天上午三度降雪，步道上如輕鋪一層銀粉，讓山友相當驚喜。圖／山友提供
玉山今天上午三度降雪，步道上如輕鋪一層銀粉，讓山友相當驚喜。圖／山友提供

銀色耶誕！玉山今天清晨三度降雪，雖然只是零星降下雪粉，能在台灣最高峰意外迎來銀色耶誕仍讓山友驚喜大叫。玉山國家公園管理處表示，玉山主峰線步道沒有明顯積雪，但是低溫持續下探，步道濕滑甚至會結冰，山友務必注意腳下安全。

中央氣象局預估，25日大陸冷氣團南下但以氣溫和濕度來看，高山地區以27日降雪機會最大。今天是耶誕節，還是有不少遊客上合歡山，希望有機會迎接降雪。今天清晨合歡山陰天，低溫只有2至3度沒有下雪機會，遊客還是在武嶺亭拍照，為耶誕節留下紀念。反而玉山今天清晨三度降雪，給了登山遊客最驚奇的耶誕禮物。

玉管處表示，玉山今天清晨6時25分、7時11分，以及8時22分三度短暫降雪，主峰和北峰都可以看到雪花飄降，讓今天前往主峰的遊客興奮大叫，原本以為沒機會看到下雪，沒想到天公作美，耶誕節能在台灣最高峰看到降雪，一早冒著低溫登頂，辛苦有了代價。

玉管處表示，主峰線步道於風口處以上較為陡峭，步道濕滑情形，且風速強勁因此，提醒近日上山民眾，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上結冰積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全。

若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪深度5cm以上或雪線達西峰下觀景台，就不適宜一般登山活動。玉管處將適時進行雪地加強服務措施，由排雲管理站及山莊加強現場宣導與管制。

玉山北峰今天清晨降雪，玉山氣象站地面銀妝素裹，喜迎銀色耶誕。圖／氣象局提供
玉山北峰今天清晨降雪，玉山氣象站地面銀妝素裹，喜迎銀色耶誕。圖／氣象局提供
玉山北峰今天清晨降雪，玉山氣象站地面銀妝素裹，喜迎銀色耶誕。圖／氣象局提供
玉山北峰今天清晨降雪，玉山氣象站地面銀妝素裹，喜迎銀色耶誕。圖／氣象局提供
玉山今天上午三度降雪，步道上如輕鋪一層銀粉，讓山友相當驚喜。圖／山友提供
玉山今天上午三度降雪，步道上如輕鋪一層銀粉，讓山友相當驚喜。圖／山友提供
玉山北峰今天清晨降雪，玉山氣象站如同撒上薄薄一層銀粉，喜迎銀色耶誕。圖／氣象局提供
玉山北峰今天清晨降雪，玉山氣象站如同撒上薄薄一層銀粉，喜迎銀色耶誕。圖／氣象局提供
玉山今天上午三度降雪，山石、步道如輕鋪一層銀粉，讓山友相當驚喜。圖／山友提供
玉山今天上午三度降雪，山石、步道如輕鋪一層銀粉，讓山友相當驚喜。圖／山友提供

降雪 玉山國家公園 低溫

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