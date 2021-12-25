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送夕陽、跨年、迎曙光一次滿足 元旦連假墾丁一房難求

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
2021年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，元旦3天連假，墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，區外也達八至九成。記者潘欣中／攝影
2021年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，元旦3天連假，墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，區外也達八至九成。記者潘欣中／攝影

2021年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，31日下午先到關山「送台灣本島最後一道夕陽」，跨年晚會接續在恆春西門廣場登場，縣府和民間觀光團體清晨在墾丁龍磐公園辦「迎第一道曙光」，元旦3天連假，墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，區外也達八至九成；縣府提醒，參加者一律戴口罩、禁止飲食。

去年因疫情停辦的墾丁龍磐迎曙光活動，今年縣府及墾管處宣布正常舉辦，2022年第一道日出時間為清晨6時35分，在墾丁龍磐草原東方海域現身，縣府提供排免費交通接駁服務，元旦凌晨3點30分起時發車開往龍磐草原，曙光結束後接駁不停歇，現場安排健康操暖場、飯店住宿券等摸彩餘興活動，臨時郵局有獨一無二的「墾丁迎曙光」紀念戳。

墾管處提醒，元旦凌晨零點起到上午8時，台26線鵝鑾鼻到風吹砂滿州界碑間路段交通管制，設2處接駁站接駁車進出；由於過去多次發生遊客散場時未依指示路線行走，不慎掉落石灰岩洞與裂縫，墾管處以警示燈、圍繩畫出安全區域，遊客務必在安全區域內活動。

「冬季相對暖和的墾丁，也是避寒好去處！」墾丁吳姓民宿業者說，元旦連假，業者為遊客安排31日到被CNN評為「世界十二大絕美落日」的關山風景區或西海岸「送台灣本島最後一道夕陽」遊程，或晚上9時參加恆春古城西門廣場跨年晚會和元旦清晨的迎曙光；另救國團墾丁青年活動中心元旦上午還有升旗典禮。

墾丁旅宿業者統計，12月31日及元旦的訂房，1個月前就掀起搶訂潮，墾丁核心區的凱撒、夏都和福華飯店，半個月前多達滿房水準， 民宿也一房難求，Omicron疫情最近爆發，訂房沒有下滑，區外到昨天已達八至九成，業者一掃陰霾，下一波再衝刺明年農曆春節連假8天的住房，預估可滿房5至6天。

2021年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，元旦3天連假，墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，區外也達八至九成。記者潘欣中／攝影
2021年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，元旦3天連假，墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，區外也達八至九成。記者潘欣中／攝影
2021年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，元旦3天連假，墾丁核心區旅宿前兩天已滿房，區外也達八至九成。圖／恆春鎮公所提供
2021年進入尾聲，「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」屏東墾丁可一次滿足，元旦3天連假，墾丁核心區旅宿前兩天已滿房，區外也達八至九成。圖／恆春鎮公所提供

墾丁 跨年晚會 迎曙光

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