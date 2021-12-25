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入冬最強冷空氣來襲！ 最凍時間曝 到下周二都有望下雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
入冬最強冷空氣來襲。本報資料照片
入冬最強冷空氣來襲。本報資料照片

今年入冬最強冷空氣今天來襲。中央氣象局說，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，將影響到下周二，全台有雨，其中下周一、周二清晨是最冷的時間點，北部低溫下探12度。今晚到下周二在水氣配合下，高山有望降雪。

氣象局稍早發布低溫特報，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明天至下周二清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。今晚至明天台北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率。

氣象預報員張承傳說，今天強冷氣團南下，影響到下周二清晨，今天北部先轉冷，其他地區轉涼，明後天一整天到下周二清晨各地天氣都比較冷。

張承傳說，明後天白天高溫北部僅15度上下，中南部20度，低溫中部以北、東北部下探12、13度，其他地區14、15度。

張承傳說，今晚到下周二清晨北部局部地區出現10度以下低溫機率，明晚到下周二清晨範圍會再擴大。是今年入冬以來最強冷空氣，最冷時間點在下周一、周二清晨。

降雨方面，張承傳說，加上華南雲雨區東移，今天到下周二清晨，全台有雨，只是中南部比較局部，北部、東半部比較全面，其中北海岸、大台北山區跟東北部留意較大雨勢。

張承傳說，下周二冷氣團減弱，氣溫開始回升，轉迎風面北部、東半部降雨，直到31日東北季風再度增強。

降雪部分，張承傳說，玉山清晨到上午已經有下雪，白天溫度有回來，晚上溫度開始降又有機會繼續降雪。今晚到下周二清晨在水氣配合下，北部2500公尺以上高山，其他地區3000公尺以上高山都望看到雪景。

入冬最強冷空氣來襲。本報資料照片
入冬最強冷空氣來襲。本報資料照片

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