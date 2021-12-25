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台北城市路跑明日登場 新生高架、仁愛路等交管禁行

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市新生高架道路明日4時30分至8時南北全線車道實施交通管制禁；照片為新生高架。圖／聯合報系資料照
台北市新生高架道路明日4時30分至8時南北全線車道實施交通管制禁；照片為新生高架。圖／聯合報系資料照

2021 Panasonic TAIPEI CITY RUN台北城市路跑賽明日登場，比賽道路行經凱達格蘭大道、仁愛路、金山南路及新生高架道等道路，北市警局將實施交通管制，部分時段、路段禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處也會暫停服務。

台北城市路跑賽報名參加人數約1萬1000人，含12.5公里競賽組8000人及3公里休閒組3000人，為維護交通秩序與活動安全，台北市政府警察局將實施交通管制，禁止車輛通行，管制路段及時間，包括26日0時至11時，管制凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道

其餘時段為4時30分至8時，管制新生高架道路南北全線車道；5時20分至6時20分，管制公園路（襄陽路至貴陽街）全線車道；5時20分至7時30分，管制仁愛路（中山南路至金山南路）中間車道和北側慢車道；5時20分至7時30分管制金山南路（仁愛路至新生高架入口）南北內側4線車道。

北市警局表示，活動期間用路人應避開交通管制路段，提前改道行駛，凱達格蘭大道東西向車流可改道行駛貴陽街、愛國西路或常德街；仁愛路東往西方向車流可改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路；欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流，可走金山南路（南往北）、重慶南路；原新生高架道車流請改道行駛新生北路、中山北路。

北市警局說，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾可利用台北市公共運輸處網站查詢公車改道資訊，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。

台北城市路跑賽休閒組路線圖。圖／北市警局交通大隊提供
台北城市路跑賽休閒組路線圖。圖／北市警局交通大隊提供
台北城市路跑賽競賽組路線圖，民眾可提早規劃改道路線。圖／北市警局交通大隊提供
台北城市路跑賽競賽組路線圖，民眾可提早規劃改道路線。圖／北市警局交通大隊提供

車道 北市 金山

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