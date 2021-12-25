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EMU3000型自強號取得安全營運證明 台鐵盼成最安全列車
台鐵局全新自強號、EMU3000型新城際列車今年7月30號抵台，規畫12月26日首航、12月29日投入營運。台鐵局說，在試車小組與日立公司雙方持續努力下，於12月21日取得第三方獨立驗證與認證單位(IV&V)德國萊茵所頒發的首批車輛安全營運證明，將開始服務宜、花、東的鄉親。
台鐵局副局長馮輝昇代表接受台灣德國萊茵技術監護顧問公司頒發證書時表示，安全是台鐵局最看重的一件事，因此他期許EMU3000不僅是台鐵局最豪華與舒適的列車，更是最安全的列車。
陪同受證的機務處長陳詩本則是感謝台鐵試車小組所有成員的辛勞，他說，從列車抵臺至今，在將近五月的試車過程中，試車小組每天與日立技師逐項確認列車各項性能，除了確保列車行駛的安全外，員工努力也讓新城際列車得以在元旦連假前投入營運，開始服務宜、花、東的鄉親。
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