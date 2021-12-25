濕冷持續到下周一！ 跨年元旦將有較冷空氣南下

今天起受大陸冷氣團影響，氣溫從上午起就會逐步下降，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，北部、東北部白天還有15-16度，到了夜晚剩下13-14度，中南部與東南部也有影響，白天氣溫20度上下，夜間降到15-16度，越晚越冷。

天氣方面，受到華南水氣影響，全台雲量多，北部、東北部迎風面有較持續的陣雨，感受上來說會更加濕涼。

廖于霆說，這波濕冷的冷氣團影響要持續到下周一，氣溫最冷出現在明天全天到下周一清晨，明天白天北部東北部都只有13-14度，中南部與東南部16-21度，周日夜間到下周一晨低溫北部東北部12度左右，中南部與東南部低溫12-14度。

下周二、周三冷空氣減弱，水氣也少，各地氣溫稍微回升，也都可再見到陽光，中南部受輻射冷卻效應影響，日夜溫差大，夜晚低溫12-13度，感受上白天稍有寒意，夜晚寒冷。北部東北部低溫回升到17-19度。

下波東北風下周四起增強，主要影響北部東北部為主，又轉為陰雨天氣，低溫略降至15-16度。中南部與東南部則不受影響，持續是晴朗、但日夜溫差大的天氣型態。

廖于霆說，跨年元旦目前看來有較冷的空氣要從北方南下，在安排活動時可以朝感受較為寒冷的方向準備衣物。