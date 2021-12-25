跨年元旦連假 阿里山公路交通疏導管制路況公布

高山茶都嘉義縣博茶會，上午在台18線阿里山公路上中埔鄉農會金蘭分部開幕，為期9天，接著又有跨年及阿里山日出音樂會，歲末疫情緩和，將吸引各地遊客人潮車潮，警察局交通隊及公路總局第五區工程處，公布阿里山公路交通疏導管制措施，請用路人遵守，快樂出遊、平安回家。

警局說，元旦連假31日至明年1月2日為期3天，高山茶都今起到1月2日在中埔農會金蘭分部，遊客車輛可停放嘉135線及富裕路沿線路側，假日富裕路規畫接駁車，遊客可轉搭接駁車前往會場，活動會場周邊 (台18線)禁止路邊 (臨時)停車。

阿里山日出印象音樂會，元旦清晨5點半在阿里山森林遊樂區舉辦，防疫限制預約才可入場，提醒民眾配合疏導措施：小型車請行駛過台18線88.3公里園區大門往塔塔加方向路旁臨時停車格停車，林管處當天清晨3點至下午6點規畫免費接駁台18線90-95公里停車遊客至阿里山遊樂區入口。

遊覽車等大型車輛：在大型車迴轉場下客後，立即駛出園區停放台18線往嘉義市 (下山)方向之路旁停車位。機車不可入園，須停放園區外台18線往嘉義市 (下山)方向，再步行至入口處購票入園。

車輛上山前在平地加滿油，檢查機件性能；另台18線阿里山公路蜿蜒曲折，切勿跨越雙黃線行駛，並注意減速慢行。參加日出活動後，請駕駛人稍事休息養足精神再下山，以免疲勞駕駛，影響行車安全。