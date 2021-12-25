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鄭明典分享玉山飄雪照片！ 北台灣轉冷 入夜後各地降溫

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鄭明典分享玉山飄雪照片！ 北台灣轉冷 入夜後各地降溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
玉山北峰氣象測站飄雪。圖／取自鄭明典臉書
玉山北峰氣象測站飄雪。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書分享玉山氣象站照片，他表示，玉山飄小雪。

中央氣象局說，今天冷空氣南下，水氣偏多，北部及東北部地區有短暫雨，且在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有較大雨勢發生的機率，其他地區主要為多雲至陰的天氣，偶爾也會有零星降雨。

溫度方面，北台灣天氣轉冷，白天高溫預估17、18度左右，中部及花東地區為20到22度，南部地區為22到25度，而夜晚低溫在北台灣僅14度，其他地區約15到18度，各地溫度皆明顯下降，請做好保暖工作。

另外，因今晚東北風明顯增強，台南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；中部以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業特別注意安全。

蘭嶼 氣象局 金門

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