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下周一晨最冷！ 吳德榮：合歡、雪山、玉山有飄雪機率

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天起至下周二晨受強冷空氣影響。今天氣溫驟降，愈晚愈濕冷。本報資料照片
今天起至下周二晨受強冷空氣影響。今天氣溫驟降，愈晚愈濕冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至下周二晨受強冷空氣影響。今天氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至11度；北部19降至11度，中部13至23度，南部14至24度，東部12至23度。

他說，明天氣溫續降，明晚、下周一晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。今天至下周一東北風北部、東半部迎風面有局部雨，中南部亦因中高雲自南海移入，雲量增多、有零星飄雨的機率；3000公尺以上高山如合歡、雪山、玉山有飄雪機率。今起三天各地皆應注意氣溫變化，添衣保暖

下周二白天至周三冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升；西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶有局部雨。

下周四東北季風增強；31日下周五另一波與耶誕強度相近、水氣較少的強冷空氣南下，下周五跨年夜及明年元旦清晨，西晴東偶雨，天氣很冷，氣溫明顯偏低。不過，此為7天後的模擬，模式會再調整，應持續觀察更新的資料。

保暖 南海

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