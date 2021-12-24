疫情改變人際交流方式 4臨床心理師創粉專教調適壓力

新冠肺炎疫情促成人際交流方式改變，衛服部桃園療養院4名臨床心理師在臉書成立「桃療安心小站」，分享壓力調適技巧及傳遞心理相關知識，近日獲桃園市青年局評選為具實質貢獻的社會關懷行動家。消息傳回醫院，得獎者開心直說，會繼續努力，希望有更多人關注心理衛生問題。

桃療表示，桃療安心小站由徐婉禎、劉秋平、許琇婷、黃瓊葦4名不同專業領域的臨床心理師組成，2年來撰寫了106篇文章，多是簡短的文字敘述，搭配大量圖卡及表列項目，用淺顯易懂的方式帶大家認識各式各樣心理問題。

桃園市青年局舉辦的時代青年行動家共有「社會關懷」、「永續發展」、「群力造夢」三大類別，共有101組隊伍報名，初審選出29組，再依類別選出5名得獎者，桃園安心小站就是其中之一。

臨床心理師徐婉禎表示，希望能藉由安心小站的平台，將心理學用淺顯平易的話語和方法，傳遞到醫院以外的各個角落，讓所有人不論何時何地都能得到及時協助。謝謝桃園時代青年行動家的肯定，將來桃療安心小站依舊會將這些實用的知識和技巧，與時俱進的提供給大家，讓全民跟我們一起安心。