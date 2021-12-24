快訊

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

疫情改變人際交流方式 4臨床心理師創粉專教調適壓力

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園療養院心理治療師創臉書粉專「桃療安心小站」，獲青年局評選為具實質貢獻的社會關懷行動家，今開心抱著講座回醫院分享好消息。圖／桃療提供
桃園療養院心理治療師創臉書粉專「桃療安心小站」，獲青年局評選為具實質貢獻的社會關懷行動家，今開心抱著講座回醫院分享好消息。圖／桃療提供

新冠肺炎疫情促成人際交流方式改變，衛服部桃園療養院4名臨床心理師在臉書成立「桃療安心小站」，分享壓力調適技巧及傳遞心理相關知識，近日獲桃園市青年局評選為具實質貢獻的社會關懷行動家。消息傳回醫院，得獎者開心直說，會繼續努力，希望有更多人關注心理衛生問題。

桃療表示，桃療安心小站由徐婉禎、劉秋平、許琇婷、黃瓊葦4名不同專業領域的臨床心理師組成，2年來撰寫了106篇文章，多是簡短的文字敘述，搭配大量圖卡及表列項目，用淺顯易懂的方式帶大家認識各式各樣心理問題。

桃園市青年局舉辦的時代青年行動家共有「社會關懷」、「永續發展」、「群力造夢」三大類別，共有101組隊伍報名，初審選出29組，再依類別選出5名得獎者，桃園安心小站就是其中之一。

臨床心理師徐婉禎表示，希望能藉由安心小站的平台，將心理學用淺顯平易的話語和方法，傳遞到醫院以外的各個角落，讓所有人不論何時何地都能得到及時協助。謝謝桃園時代青年行動家的肯定，將來桃療安心小站依舊會將這些實用的知識和技巧，與時俱進的提供給大家，讓全民跟我們一起安心。

桃園 青年 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

桃園電動機車easy購、防疫英雄95折獲好評 延長4個月

桃園福德扶輪、世華工商婦女企管協會贈特教學校交通車

桃園陽光劇場開幕演唱會 Hami Video獨家直播

桃園范姜祖堂左側橫屋群活化 八音、茶屋、習藝多空間

相關新聞

常抽菸又失眠、胸悶、左臂麻 恐為心肌梗塞前兆

台中市57歲鍾先生無三高疾病，但有一天抽一包抽菸習慣，上月在公司開會時突然心跳停止昏倒，緊急送童綜合醫院，醫師團隊以葉克...

牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙

寒流天冷，除了小心防範心血管疾病，刷牙漱口也容易引發敏感性牙齒或蛀牙酸痛。牙醫師建議，吃完酸性食物，最好先以清水漱口或喝...

睡不著好痛苦／為何我失眠：從中醫觀點看生活調養宜忌

晚餐宜清淡量少，不宜過飽。尤其很多年輕人喜歡睡前吃鹹酥雞、滷味等重口味宵夜，裡面含的油脂、鈉鹽，常會影響深層睡眠的次數。

睡不著好痛苦／足湯、按摩....中醫師分享私房調理撇步

編按：擁有三十年臨床經驗的羅明宇中醫師，首度公開個人調理養生之方，針對大眾困擾的失眠問題，從「飲食」、「外用」、「穴道按...

杜絕下一個游迺文弊案 勞金局廢止券商評核、分級機制

勞動基金去年底爆發弊案，國內投資組前組長游迺文涉嫌內鬼通外神，與特定券商人員合作炒股，引發外界質疑勞金局內控機制出問題。...

台電電幻1號所2週年 10萬顆積木打造巨型風機網美牆

台電「電幻1號所」是全國首座綠能主題展覽館，2019年開館至今累計超過8萬人參觀，更獲德國紅點設計大獎加持，今（24）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。