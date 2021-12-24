睡不著好痛苦／為何我失眠：從中醫觀點看生活調養宜忌

※備註：本文僅為作者經驗之分享，專業諮詢或病症請直洽醫院與專科醫師門診，身體不適請勿試用。

● 飲食篇

中醫師建議，睡前盡量少吃太過油膩的食物。圖／ingimage 提供

晚餐宜清淡量少，不宜過飽。尤其很多年輕人喜歡睡前吃鹹酥雞、滷味等重口味宵夜，裡面含的油脂、鈉鹽，常會影響深層睡眠的次數。

避免在晚餐後喝濃茶或咖啡影響睡眠，喝茶的時間儘量在上午。在茶葉的選擇上，最好選用紅茶，因為它是發酵茶，其性質溫和，引起興奮的作用較弱，而且還有溫胃健脾的功效，能幫助消化。

睡前喝一杯溫鮮奶，可助人入睡，尤其對老年人更為適合。除此之外，推薦適當食用以下食材，具有改善睡眠品質的作用。

● 運動篇

1. 有睡眠障礙的朋友可多曬太陽，增加人體褪黑激素的形成幫助睡眠，尤其中老年人屬陽氣不足引起的失眠，建議於非正中午時（如清晨或傍晚）多曬太陽，約十五至二十分鐘，順便配合手腳放鬆伸展運動，也有助於改善睡眠品質。

2. 在睡覺前可以進行「腹式呼吸法」，以緩慢的呼氣和吸氣交替，各保持五至十秒鐘，但不要出力，如此可緩解睡前的緊繃焦慮。

3. 常說腹部是第二個大腦，透過腹部的放鬆運動，可以達到鎮靜助眠的作用。睡前平躺在床上，意識集中肚臍下方的關元穴（肚臍下方四指幅處，中醫所謂三寸）。以兩手疊掌，順時鐘繞臍揉腹約一百次，再逆時鐘按揉約一百次。

睡前讓腹部輕柔放鬆。圖／蘋果屋出版社提供

● 中醫師小叮嚀

1. 中醫有所謂的肝臟經絡循行的時間，「肝藏血，夜臥血歸肝」，中醫認為最好的睡眠時間是晚上九點至十一點為宜。

2. 應該注意每日生活規律，調整自己最好的生理時鐘，也避免睡前受影音的刺激，現代人常常於睡前滑手機，那會干擾睡眠品質。

很多人習慣睡前滑手機，醫師認為容易干擾睡眠品質。圖／ingimage 提供

3. 睡覺的起始姿勢不用刻意強迫左側臥或右側臥等睡姿，這也會干擾睡眠。

【《中醫對症調理 居家養生寶典》作者：羅明宇中醫師 圖文提供：蘋果屋出版社】