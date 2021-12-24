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睡不著好痛苦／足湯、按摩....中醫師分享私房調理撇步

蘋果屋出版社 / 羅明宇（中醫師）
失眠睡不好，對許多人來說是痛苦的困擾。圖／蘋果屋出版社提供
失眠睡不好，對許多人來說是痛苦的困擾。圖／蘋果屋出版社提供

編按：擁有三十年臨床經驗的羅明宇中醫師，首度公開個人調理養生之方，針對大眾困擾的失眠問題，從「飲食」、「外用」、「穴道按摩」、「日常習慣」等層面著手，來看中醫師分享的各項撇步吧！

※備註：本文僅為作者經驗之分享，專業諮詢或病症請直洽醫院與專科醫師門診，身體不適請勿試用。

【睡不著！羅醫師分享調理養生之方】

● 桂圓蓮子瘦肉湯

材料：桂圓肉十克，蓮子三十克，紅棗二十克，瘦肉一百五十克

做法 豬肉先汆燙、切成適口大小。將所有材料放入鍋中，加入適量水煮滾燉成湯，可加適量麻油調味。

● 當歸玫瑰足浴

根據古代俗語：「寒從腳下起。」秋冬天冷容易失眠的朋友可以試試泡腳，當雙腳的血液循環好，自然能改善睡眠品質。同時以中醫理論來說，人體有十二條經脈，六條足三陰經與六條足三陽經都會經過兩腳掌，所以透過足浴的熱力和藥力，可以通調經脈、調節五臟六腑機能。另有研究顯示，消化不良的失眠患者、中風後的失眠患者，運用足浴能明顯改善睡眠品質。

材料：當歸十克，玫瑰花十克

做法：將材料加水一千毫升，以中火煮開後，待降至三十八度左右，用來浸泡雙腳。每日一至兩次，於睡前更佳，每次浸泡約半小時。

注意事項：若有糖尿病傷口、皮膚濕疹和過敏者較不適用。

● 紅豆藥枕

藥枕是將中藥裝入枕頭大小的布袋之中製成，在睡覺時枕頭會隨著個人的頸部曲度凹陷調整，讓頸部得到最舒適的放鬆角度。此外，人的頭頸處經絡網羅密布，若有好的睡姿便有助於寧心安神、活血通絡，也會增加在睡眠時腦部血氧循環，如此可緩解肩頸部的僵硬疲勞。

材料：紅豆三百克，決明子三百克，菊花三百克

做法：將以上三種材料曝曬乾燥後混合均勻，放入吸汗性較好的純棉布袋內，製成藥枕。

使用須知：藥枕需保持乾燥，應於每隔一至二週拿到戶外曝曬，避免發霉。每週清洗布袋，每月更換藥材。

● 穴道按摩法

以下每個穴位都建議可用指掐、揉按來刺激，每個穴位點各約二到五分鐘，力道以有輕微痠脹感為宜。

內關穴：手腕橫紋正中、中指直上的三橫指處（中醫所謂二寸），每晚睡前用食指及中指按摩。

神門穴：手腕部掌側小指直上和腕橫紋交接凹陷處，每晚睡前用食指及中指按摩。

耳神門穴：位於耳朵上方三角窩凹陷處。每日頭昏腦脹或晚上擔心不易入眠時，可放鬆躺於床上，輕按揉此穴二至五分鐘，有調暢身心、安神鎮定的作用。

足三里穴：位於膝蓋外側往下約四指寬（中醫所謂三寸）的凹陷處。

三陰交穴：位於小腿內踝尖往上四指寬的凹陷處。

失眠穴：又稱為百敲穴，位於腳跟正下方，按摩時可用拳頭輕輕敲擊約五十至一百下左右，即可幫助入睡。

足三里穴、三陰交穴。圖／蘋果屋出版社提供
足三里穴、三陰交穴。圖／蘋果屋出版社提供
耳神門穴。圖／蘋果屋出版社提供
耳神門穴。圖／蘋果屋出版社提供
內關穴、神門穴。圖／蘋果屋出版社提供
內關穴、神門穴。圖／蘋果屋出版社提供
失眠穴。圖／蘋果屋出版社提供
失眠穴。圖／蘋果屋出版社提供

【以上選文，摘錄自《中醫對症調理 居家養生寶典》、作者：羅明宇（中醫師）、圖文：蘋果屋出版社提供】

書名／《中醫對症調理 居家養生寶典》、作者／羅明宇（中醫師）、圖／蘋果屋出版社提供
書名／《中醫對症調理 居家養生寶典》、作者／羅明宇（中醫師）、圖／蘋果屋出版社提供

中醫 失眠 按摩

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