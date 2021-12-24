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杜絕下一個游迺文弊案 勞金局廢止券商評核、分級機制

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞動基金運用局今舉行記者會，左起為勞金局副局長劉麗茹、局長蘇郁卿、副局長蔡衷淳。記者葉冠妤/攝影
勞動部勞動基金運用局今舉行記者會，左起為勞金局副局長劉麗茹、局長蘇郁卿、副局長蔡衷淳。記者葉冠妤/攝影

勞動基金去年底爆發弊案，國內投資組前組長游迺文涉嫌內鬼通外神，與特定券商人員合作炒股，引發外界質疑勞金局內控機制出問題。新任勞金局長蘇郁卿今年3月臨危授命接任，著手改革，並提出2目標、3工作重點，她今天指出，為提高透明度，杜絕弊案發生，今年7月已經廢止券商評核遴選機制，並取消投信選擇券商分級制度。

蘇郁卿上任之初，提出兩個目標，第一創造更好的投資效益，二是改造內部組織文化，並訂立3大工作重點，包括未來投資更加著重企業社會責任、持續推動並強化勞金局內控機制，以及加強外部溝通。

蘇郁卿今在勞金局年度展望記者會上表示，在強化勞金局內控管理機制上，除已完成先前提的12項改善措施，也陸續提出新的改進作法，其中，檢討了券商往來機制。她解釋，過去勞金局訂有國內往來證券商遴選作業規範，依照不同券商類別及條件，綜合評估其經營能力、研究資源、服務質量等面向，每年遴選合格往來券商。

她進一步說，經考量國內證券市場運作現況及主管機關監理強度，勞金局已經在今年7月廢止相關評核遴選機制，往後不再每年且每季評核分級、不再限制家數，同時並已函告券商公會，凡符合資格條件的券商，都可主動申請成為勞金局的合格往來券商。

此外，之前就受託投信選擇交易券商部分，原訂有分級家數及比例原則，要求投信選擇下單的交易券商屬A及B級券商家數合計須達80%以上，且須事先報經勞金局同意。蘇郁卿說，經實務考量，取消國內受託投信選擇券商的分級比例限制，不再要求投信應事先提供選擇的券商名單，授權投信於勞金局合格往來券商名單內，就專業審慎選擇並分散下單；勞金局這端，則是加強注意受託投信下單周轉率情形及其研究報告內容。

蘇郁卿表示，勞金局也主動調升委外代操目標報酬率，藉此提高績效。她說，勞金局的絕對報酬委任類型目標報酬率，近10年均以每年以台灣證券交易所公告的平均殖利率2%為收益目標，為提升帳戶績效，今年辦理國內委外代操案，主動調升加計基本點數，以加計2.5％為目標，不僅可節省勞動基金管理費成本，也可引導受託機構投資於高殖利率個股，提高基金長期穩健獲利。

炒股 記者會

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