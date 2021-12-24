不讓育幼院受疫情衝擊 佳格食品認養全年早餐

疫情送暖不間斷、佳格食品集團延續超過10年的公益捐贈今年特別不一樣！今年首次由員工主動發起募得五百份聖誕禮物分送至宜蘭慈懷社會福利基金會及台中新希望基金會、再加上大園廠也響應轉贈集團禮品至中華育幼機構兒童關懷協會，今年由員工主導的耶誕送暖，最終成功為更多育幼院童們募得溫暖公益資源。

佳格食品今年首次由員工主動發起募得五百份聖誕禮物分送至宜蘭慈懷基金會及台中新希望育幼院。 圖／佳格食品 提供

有鑒於資源較缺乏的育幼院需要持續關懷，佳格食品集團今日正式宣佈捐贈宜蘭慈懷社會福利基金會及台中新希望基金會全年份的早餐，為育幼院孩童的營養加分。佳格食品集團媒體發言人王馨敏表示，從員工開始主動響應、到佳格食品集團持續不懈的公益捐助，企業以愛為基石的組織文化將會持續推動，落實企業社會責任。

台中新希望育幼院孩童感謝佳格食品的公益捐贈。 圖／佳格食品 提供

員工主動熱募聖誕禮物、大園廠轉贈接力第二彈 以愛為核心佳格文化見證價值

除了佳格過去堅持不間斷的公益捐贈，今年更因為員工主動發動特別不一樣！11月初員工自主發起聖誕公益募集活動，再由大園廠區接力行動，打破慣例、將集團禮品轉贈給育幼機構兒童關懷協會，這樣的義舉11月開始在集團內發酵後，更獲得其他員工積極響應！最終總共募得超過500份禮物，是原本預估兩倍之多。

耶誕禮物於今日分送至宜蘭慈懷社會福利基金會及台中新希望基金會。宜蘭慈懷社會福利基金會執行長胡碧雲表示：「佳格食品集團從未間斷的食品物資，對我們育幼院照顧孩子的營養與飲食健康至為重要，今年更在聖誕節收到員工精心挑選的禮物，更是滿足每個孩子心中的盼望與快樂」。

佳格食品捐贈整年份早餐以及募集聖誕禮物給慈懷基金會照顧孩童營養及健康。 圖／佳格食品 提供

慈懷基金會：疫情衝擊比想像嚴重 捐款直接砍半！知名度低、資源少社福團體捐款來源萎縮

疫情對社福團體衝擊非常大，對於知名度較低、資源較少的社福團體尤其嚴重。宜蘭慈懷社會福利基金會執行長胡碧雲表示：「自今年五月疫情爆發以來，最嚴重期間捐款甚至明顯減少一半，再加上防疫規定不能接待企業團體參訪，新開發的捐款來源更直接受到衝擊」

儘管現在疫情趨緩，捐款有慢慢恢復，但仍未達到疫情前水準，執行長胡碧雲補充：「近日陸續接到部分定期捐款人來電表示收入減少、希望停掉捐款或降低金額。歷年以來十二月都是捐款旺季，回頭比照往年的募款成效，今年支持者已經沒有以往來的多了」

台中新希望育幼院孩童樂收聖誕禮物。 圖／佳格食品 提供

有鑑於此，佳格食品集團宣布捐贈宜蘭慈懷社會福利基金會及台中新希望基金會全年定期穀片，減輕院方在早餐及點心開銷與負擔，也避免育幼院孩童營養失衡。台中新希望基金會廖俊讚董事長感性的表示：「感謝佳格食品集團的及時雨，讓聖誕節不再是一個名詞，孩子們能在記憶中留下深刻幸福回憶，讓善的美好從簡單的小確幸開始」

佳格食品集團媒體發言人王馨敏表示，佳格食品捐贈送暖已經超過10餘年，持續依ESG指標推動集團由內到外可推進的發展目標，今年企業員工的自主提案，對推動小組而言是一大成果，展望未來，佳格食品集團將持續鼓勵員工採取開放態度、提出想法付諸行動，善盡企業社會責任。