聽新聞
test
0:00 / 0:00
牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙
寒流天冷，除了小心防範心血管疾病，刷牙漱口也容易引發敏感性牙齒或蛀牙酸痛。牙醫師建議，吃完酸性食物，最好先以清水漱口或喝白開水方式清潔口腔，不急著刷牙，而定期看牙醫才是牙齒保健之道。
57歲的邱姓婦人日前發現牙齒多處發黃敏感，出現崩損及缺角，以為是鈣質流失導致牙齒問題，因此狂喝牛奶又補充鈣片，結果情況始終沒改善，求助醫師後，才知是敏感性牙齒找上門。
天主教聖保祿醫院指出，醫師發現邱婦平時注重養生，常把蜂蜜檸檬、金桔檸檬和果醋當茶水喝，加上刷牙又急又快，導致牙齒多處琺瑯質嚴重磨損，出現敏感性牙齒症狀。
聖保祿醫院牙科主任徐偉軒表示，牙齒琺瑯質被酸性液體浸潤會暫時軟化，此時以粗硬刷毛大力刷牙，很容易磨耗齒質，造成敏感性牙齒、蛀牙等問題。最近寒流天冷，刷牙漱口若用冰冷的水，就會特別有感。
徐偉軒指出，市面上常見的酸性飲料包括檸檬水、果汁、果醋、碳酸飲料和氣泡水，其他含糖飲料或手搖飲，也是口腔牙齒遭受酸蝕的來源，甚至飲食調味用的醋酸和胃食道逆流的胃酸也是威脅。
徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再溫柔的刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言