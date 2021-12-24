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牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
醫師徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再以溫柔力道刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。圖／聖保祿醫院提供
醫師徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再以溫柔力道刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。圖／聖保祿醫院提供

寒流天冷，除了小心防範心血管疾病，刷牙漱口也容易引發敏感性牙齒或蛀牙酸痛。牙醫師建議，吃完酸性食物，最好先以清水漱口或喝白開水方式清潔口腔，不急著刷牙，而定期看牙醫才是牙齒保健之道。

57歲的邱姓婦人日前發現牙齒多處發黃敏感，出現崩損及缺角，以為是鈣質流失導致牙齒問題，因此狂喝牛奶又補充鈣片，結果情況始終沒改善，求助醫師後，才知是敏感性牙齒找上門。

天主教聖保祿醫院指出，醫師發現邱婦平時注重養生，常把蜂蜜檸檬、金桔檸檬和果醋當茶水喝，加上刷牙又急又快，導致牙齒多處琺瑯質嚴重磨損，出現敏感性牙齒症狀。

聖保祿醫院牙科主任徐偉軒表示，牙齒琺瑯質被酸性液體浸潤會暫時軟化，此時以粗硬刷毛大力刷牙，很容易磨耗齒質，造成敏感性牙齒、蛀牙等問題。最近寒流天冷，刷牙漱口若用冰冷的水，就會特別有感。

徐偉軒指出，市面上常見的酸性飲料包括檸檬水、果汁、果醋、碳酸飲料和氣泡水，其他含糖飲料或手搖飲，也是口腔牙齒遭受酸蝕的來源，甚至飲食調味用的醋酸和胃食道逆流的胃酸也是威脅。

徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再溫柔的刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。

57歲的邱姓婦人日前發現牙齒多處發黃敏感，出現崩損及缺角，以為是鈣質流失導致牙齒問題，因此狂喝牛奶又補充鈣片，結果情況始終沒改善，求助醫生後，才知是敏感性牙齒找上門。圖／聖保祿醫院提供
57歲的邱姓婦人日前發現牙齒多處發黃敏感，出現崩損及缺角，以為是鈣質流失導致牙齒問題，因此狂喝牛奶又補充鈣片，結果情況始終沒改善，求助醫生後，才知是敏感性牙齒找上門。圖／聖保祿醫院提供
醫師徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再以溫柔力道刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。圖／聖保祿醫院提供
醫師徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再以溫柔力道刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。圖／聖保祿醫院提供

牙齒

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