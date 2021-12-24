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跨區病童耶誕禮物 台中榮總麥當勞叔叔親子房今落成

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總院麥當勞叔叔親子房改裝為3間親子房今天全新落成，每年約可提供遠地就醫的兒童家庭1095晚的免費住宿。圖／台中榮總提供
台中榮總院麥當勞叔叔親子房改裝為3間親子房今天全新落成，每年約可提供遠地就醫的兒童家庭1095晚的免費住宿。圖／台中榮總提供

麥當勞叔叔之家慈善基金會與台中榮總為免去病童家庭跨區就醫舟車勞頓，2004年攜手合作在台中榮總院區內設置2間麥當勞叔叔親子房，近期改裝增設為3間親子房，在今天、耶誕節前夕全新落成，每年約可提供遠地就醫的兒童家庭1095晚的免費住宿，讓更多遠就醫的兒童家庭身心獲得安頓。

台中榮總院長陳適安說，台中榮總是中部五縣市唯一的公立醫學中心，肩負著急重度醫療院所的責任，許多跨區的病童與家屬為了得到良好的治療經常來回奔波，此時一個短暫休息的處所對於家屬而言，能幫助他們更靠近就醫資源，成就了台中榮總與麥當勞叔叔之家慈善基金會的合作契機。

陳適安指出，麥當勞叔叔親子房在台中榮總服務了17年，服務近1萬名病童家庭，感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會提供溫馨環境，近期提升軟硬體關懷服務，投注改裝工程，將原本2間親子房增設為3間，並且在耶誕節前夕全新落成，就像是耶誕老人送給跨區就醫病童家庭一份彌足珍貴耶誕禮物。

麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹說，麥當勞叔叔親子房改裝計畫增設為3間親子房，以簡約風格、木質與溫潤的顏色，營造讓身心得以放鬆的氛圍。醫院社工評估，每年可提供有需要的家庭1095晚的免費住宿，並新增4個小憩躺椅區，公共空間加入免費咖啡茶包小點心，提升接待休憩區的舒適度。

麥當勞叔叔之家慈善基金會說明，根據過去入住家庭資料，麥當勞叔叔親子房申請入住以罹患癌症、先天性心臟病、罕見疾病、先天發育不全及早產兒為多，期待透過免費住宿與關懷服務，減緩病童家庭跨區就醫的身心壓力、減少額外交通住宿的經濟負擔，幫助他們更靠近就醫資源、更靠近希望、也讓家人緊緊相繫，度過生命的難關。

台中榮總院麥當勞叔叔親子房改裝為3間親子房今天全新落成，每年約可提供遠地就醫的兒童家庭1095晚的免費住宿。圖／台中榮總提供
台中榮總院麥當勞叔叔親子房改裝為3間親子房今天全新落成，每年約可提供遠地就醫的兒童家庭1095晚的免費住宿。圖／台中榮總提供
台中榮總院麥當勞叔叔親子房改裝為3間親子房今天全新落成，每年約可提供遠地就醫的兒童家庭1095晚的免費住宿。圖／台中榮總提供
台中榮總院麥當勞叔叔親子房改裝為3間親子房今天全新落成，每年約可提供遠地就醫的兒童家庭1095晚的免費住宿。圖／台中榮總提供

麥當勞 罕見疾病 台中榮總

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