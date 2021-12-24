來去台中看展覽！科博館六大人氣必看特展懶人包

不能出國的日子如果又碰到雨天，常常會苦惱週末不知道要去哪裡？編輯推薦大家來台中科博館，不僅有恐龍展、生命科學中心、植物園等多個展廳能夠盡情探索，不同主題的特展更是不容錯過，這次就幫大家整理了「科博館六大人氣必看特展懶人包」，快筆記起來，一同走進美好的展覽世界吧!

多元視角解讀當代婚姻-《百年好合：當代婚姻之旅》「一千個人心中有一千個哈姆雷特」不同的人對同一事物，都有可能產生不同的看法，近200年來人類社會演變，婚姻已成為以愛為基礎的結合，然而，婚姻究竟是什麼?

本次特展以研究婚姻為主線，嘗試透過生物學、歷史、文學、社會學、民族學、視覺人類學、法律和政治學等學科間聯繫，邀集文物收藏者與台灣藝術家參展，科學的理性與藝術的感性相映對照，整合探討婚姻習俗的演變和在當代社會所面臨的挑戰。

年輕藝術家作品多元豐富，各以行動藝術、雕塑與膠彩等不同媒材詮釋當代婚姻此一社會學概念，安置於六個子題展區中，各式展品的交疊碰撞，相信能為觀眾激盪出對婚姻研究外的思考與收穫。

《百年好合：當代婚姻之旅》地點：第一特展室展期：即日起至111.02.13（每逢星期一、除夕休館，寒假周一開館）

大型動物標本與舊時轎子並陳，彼此代表的象徵意涵，為觀眾激盪更多對於婚姻的思考。 圖／科博館 提供

台灣黑熊保育史上的里程碑-《南安小熊安在否》一隻小小黑熊與媽媽的走失，牽動了國人同胞對臺灣黑熊的關注，「南安小熊安在否」特展主要介紹台灣首例野放成功的台灣黑熊「妹仔」的故事，館方搭起南安瀑布模擬場景，闡述南安小熊「妹仔」歷經9個多月照養與野放訓練過程，希望藉此喚起國人的保育意識，讓大家重新認識珍貴的台灣黑熊。

館方也第一次在展覽中使用透明顯示器，透過實體與虛擬的南安小熊帶來新體驗，參觀者能夠透過顯示器不同視角，看到小熊在落難、眷養，以及在友熊國與其他動物互動的生活景象，親身感受與小熊間的視線互動。

《南安小熊安在否》地點：陽光過道展期：即日起至111.03.06（每逢星期一、除夕休館，寒假周一開館）

南安小熊是台灣第一次野放脫離母熊的幼熊案例，在台灣黑熊保育史上具里程碑重要意義。 圖／科博館 提供

名畫吸毒變了樣-《當名畫遇見毒品》吸毒後的蒙娜麗莎，會變成什麼樣子？因好奇打開毒害之盒的潘朵拉，又會經歷著甚麼樣的故事呢?？「當名畫遇見毒品」改作24幅世界名畫，搭配不同的毒品主題，例如改作達文西代表作「蒙娜麗莎」，原作中豐腴優雅的女子，因為吸食海洛因成癮後瞳孔縮小、病態消瘦及皮膚病變的外貌；潘朵拉則因好奇打開裝有毒品的盒子，受到毒品影響，臉上出現毒瘡、瞳孔放大等病徵，嚇人的模樣，不禁讓人感嘆毒品的危害之深啊！

除平面畫作，特展還放映2部由改作畫作製作而成的動畫影片，動畫《吸毒大腦在吶喊》改作自孟克的《吶喊》畫作，說明毒品將使大腦失控；另一部動畫則以桑特沃特全家福畫作為起點，呈現毒品進入家庭後家人一一消失的悲劇。

《當名畫遇見毒品》地點：人類文化廳2樓迴廊區展期：即日起至111.02.20（每逢星期一、除夕休館，寒假周一開館）

遇見海洛因的蒙娜麗莎，從原本的豐腴優雅，轉身變成病態消瘦的外貌，顯示毒害之深，害人不淺。 圖／科博館 提供

一照片勝過千言萬語-《無界∞鏡相》科學攝影是以鏡相把瞬間化為永恆，日常生活中經由觀察所領略到的科學真相與自然之美，透過攝影的方式捕捉記錄，進而使參與者產生對科學意識、興趣、愉悅、想像或感知，觸發對日常生活週遭探索的動能。

本次「無界∞鏡相」特展，展出第6、7屆科學攝影得奬作品，共展示101件作品，是歷年來展件數最多的一次，拍攝主題以昆蟲與蜘蛛最多，其次是水下與海洋。

展場也搭配比利時金屬雕塑藝術家Gilles Falisse馮智理的創作，以廢棄鋼鐵、線圈、軸承、鋼筋、鐵片等組合成金屬雕塑動物作品展出。

科學攝影展《無界∞鏡相》地點：第二特展室展期：即日起至111.11.06（每逢星期一、除夕休館，寒假周一開館）

本次得獎作品之一「尿遁」。 圖／科博館 提供

斜槓銀髮樂活人生-《我們必須老嗎》超高齡社會已是現在進行式，我們都準備好優雅的迎接它了嗎？本次《我們必須老嗎》是專為資深公民設計的特展，展場特別規劃「我還有多少餘命？」互動裝置，透過大數據讓計算出預估健康餘命與預期壽命的距離，帶領大眾一窺全球人口與壽命變化過程，優雅迎接老化。

展覽從「認識自己」、「健康促進」、「擁抱年老」三大層面探討老年議題，以人口學、生物學、醫學、社會學等多元角度顯現人類老化問題，規劃多項體能檢測設施供現場體驗。

展場設計也是一大必看重點，明亮空間營造充滿希望與生命力的氛圍，大眾能透過深入而輕鬆的方式感受「老」的嶄新樂活世界。

《我們必須老嗎》地點：第四特展室展期：即日起至111.05.01（每逢星期一、除夕休館，寒假周一開館）

《我們必須老嗎》特展用運動科學迎向超高齡社會。 圖／科博館 提供

微真菌就在你身邊-《眼不見微菌》肉眼看不到的微真菌，其實與我們的日常生活息息相關！即將開展的微真菌特展，帶領大家進入平常難以輕易察覺的微真菌世界。

微真菌包括常見的黴菌與植物和動物病原菌等，真菌界中絕大部分的真菌都屬於微真菌，無論在自然生態或人類生活都扮演重要角色，包括與各式生物進行不同交互作用。

菌根菌與植物內生真菌可與植物互利共生，但也有病原真菌會導致植物生病或死亡；當人體抵抗力下降時，可能受到各式真菌感染產生皮膚病或其他真菌疾病，但微真菌同時也存在我們每天日常的食品、生活用品中。

本特展挑選食品、農業、醫學與居家環境相關的微真菌，透過四大主題：「真菌世界」、「是敵是友？微真菌與其他生物」、「眼不見為淨？生活中的“好”“壞”菌」、「菌種保存庫」，以生活化的方式引導大眾認識微真菌，了解微真菌的有趣知識與生活應用。

《眼不見微菌》地點：第三特展室展期：111.01.26-111.11.27（每逢星期一、除夕休館，寒假周一開館）